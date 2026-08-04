夫妻的博弈丨何广沛封口不提朱晨丽离巢 决绝送上祝福：忙拍剧冇留意 38岁生日愿望求婚事顺利

何广沛出席剧集《夫妻的博弈》首播宣传活动，适逢本日（2日）是他38岁正日生日，获剧组送上生日蛋糕，他笑言未想过生日不用返工，若非出活动也会在忙拍《模范律师团》，但今日能与粉丝一起睇剧也很开心，他指自己也习惯了在工作中度过生日，可以和粉丝见面也机会难得。

何广沛被损友嘲讽单身最后生日

问到生日愿望？何广沛希望在新剧中做好演出，年底的婚事也可以顺顺利利，「收到很多朋友祝福，也有男性朋友提到，是单身的最后一个生日，应该是损友，不知道他们的意思是甚么！」何广沛表示，不介意身份改变，问到婚事安排，他指自己忙工作，已全部交给未婚妻Sarah Miu（苗承诺）决定，若未决定的会等他拍完剧再一起决定，应谢另一半的用心，他透露已在拍剧前，与未婚妻到欧洲影了婚纱照，是两个人的构思，又笑言后悔拍摄前没操Fit，但相信可以「P图」解决，希望接下来的安排都可以完美。

何广沛不回应绯闻旧事

谈到曾传绯闻的朱晨丽离巢，何广沛指忙拍剧没有留意，问到祝福对方吗？他表示不回应了。