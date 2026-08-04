夫妻的博弈丨张颕康离巢后首现身TVB铁证无线唔小器 与郭柏妍拍吻戏很攰要遮穿崩位

已离巢TVB的张颕康昨晚回到将军澳电视城，出席剧集《夫妻的博弈》首播宣传活动，他与郭柏妍一同受访，笑言回到公司，把握时间和同事影相，他指上次宣传活动因与新剧《猎谎》拍摄工作撞期而未能参与。

卫诗雅受伤后坚持开工

提到同剧的卫诗雅拍摄时发生意外，张颕康表示没看到意外经过，只知道她受伤后仍坚持继续开工，但有与对方一齐开工，也有很多群戏。问到对方伤势？会否影响拍摄？张颕康指与大家看新闻知道的一样多，没收到其他消息，只知道同场拍摄的戏份会押后，亦知道她的丈夫是位医生，亦有医疗团队支援，祝她早日康复。

曾志伟哥才是一哥

对于张颕康的去向，他透露已签约曾志伟的新公司「虎星文化」成为旗下艺人，问是否做「一哥」？是否见过其他同门？张颕康笑言；「志伟哥才是一哥，他是位大哥哥、当时我约满时已经接触过我，还安排我拍《猎谎》，开工了才签约的！」至于可有见到传闻中曾志伟想招揽的蔡思贝？他却说：「无，我在《功夫女足》见到她！」问到与志伟谈到甚么目标？张颕康指从来都是等工作安排，只要有戏演便满足，拍剧集、电影，甚至TVB剧都可以，今日回来宣传，也证明TVB不会「小器」。

郭柏妍跟麦雅致有沟通

谈到与郭柏妍合作，张颕康指很多吻戏很攰，因演员要避免碰撞，又要帮女演员遮穿崩位，并不算好受，问是否要与太太麦雅致交代而感到攰？他笑言不用，指郭柏妍认识太太，她们沟通好便可以，又指拍剧一直避免太太探班，因太太在场他便会太放松，事实上片场不是可以放松的地方。

郭柏妍爆张颕康手机存「老婆My Love」

郭柏妍爆料指张颕康非常爱妻，太太的联络人名称是「老婆My Love」，笑言有向「阿嫂」申请借题拍Reels，她又感激张颕康很有耐心配合和指导，助他演出这次角色。张颕康开心在喜剧演贱男，笑言：「可以做一些现实中不能做、或是想过下，但又不敢做的事！」

