黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命

在《寻秦记》中饰演项少龙结拜兄弟「滕翼」的资深演员黄文标，近况惹来网民关注。近日有网民在社交平台分享一张在茶餐厅偶遇黄文标的照片，照片中他身穿朴素的蓝色衫裤，独自一人安静地吃着碟头饭。该网民留言爆料，指「《寻秦记》里面的二弟现在转行做仓库，最近上班经常看到他」，透露黄文标正从事仓务工作。

黄文标患柏金逊症左半边身受影响

黄文标曾在商场被网民发现神情迷惘，他其后亲自回应，承认身体出现手震及平衡力欠佳等问题。医生初步评估他患上柏金逊症初期，但仍需等待磁力共振等详细检查才能确诊。他透露目前主要受影响的是左半边身体，出现手震、平衡力差及动作缓慢等症状，现正试药观察反应。面对可能患上重病，黄文标表现豁达，直言「生死有命」，并不会过于担心。谈及将来，他笑称自己「单身寡佬」，对往后生活未有特别安排。

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黄文标离巢后转行当送货

黄文标于1989年加入无线电视艺员训练班，展开了超过三十年的演艺生涯。由于他外形比较粗犷，经常被委派饰演黑社会、劫匪等反派角色，成为观众熟悉的「御用恶人」。然而风光背后，他效力无线后期的收入大不如前，最终在2012年选择离开，回复自由身。为了维持生计，黄文标放下演员的身段，曾透过朋友介绍兼职开车送鱼，每日清晨便要到鱼市场取货；亦曾为已故好友游飚的环保科技公司担任销售员。尽管生活不易，他对演戏的热情从未减退，更曾向老板言明，只要有拍摄工作，必定会以演戏为先，拍完戏再回来上班。

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