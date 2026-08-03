麦长青负伤落区送货 街坊赞后生 开YouTube频道讲饮讲食

凭热播节目《江湖见》第二季再度掀起话题的麦长青（麦包），日前为代言米酒品牌，化身一日限定送货员，亲自落区到土瓜湾、深水埗、旺角等地送货，虽然麦包受十字韧带撕裂影响带伤上阵，但仍无损亲民作风，吸引途人围观索合照，人气爆灯，期间更获街坊大赞后生，逗得麦包笑逐颜开。麦包指说：「唔系第一次送货，细个暑期工都做过，将啲货一批批送去码头搬上船，当时要赚取外快帮补家计同交学费，所以都做过售货员同送货。」

麦包未试过如此严重受伤

然而负伤上阵、揸拐杖送货，麦包坦言却是第一次：「之前出席活动人多，唔小心跌亲受伤，唔知咁严重，原来右脚十字韧带就快断，医生叫我尽量唔好行太多，睇吓三个月内能唔能够自愈，如果唔得就要做手术。」麦包续说，人生中从未试过如此严重受伤，即使过往拍剧受伤，都只是轻轻拉伤，今次真的为生活带来了不方便。

麦包孖许绍雄女儿合作

谈到与黎耀祥主持的节目《江湖见》系列叫好叫座，不少街坊见到麦包即大叫「江湖见」，问到节目会否「添食」？麦包指要看公司安排，他透露最近忙于个人YouTube频道发展，并与许绍雄女儿许惠菁（Charmaine）合作主持网上节目《青菁地》，以介绍两代人的饮食文化，由麦包介绍旧式传统食物，许惠菁则介绍新式饮食，麦包指：「好开心Charmaine带我走入新一代年轻市场。」此外，麦包又透露与李思捷、曹永廉、Ben黄智贤及唐文龙组成的男子组合「Hey Brother」，不但即将推出新歌，还计划年底开演唱会，麦包说：「唔知到时只脚好番未，跳舞可能会交畀李思捷同Ben负责，而家Ben好勤力、日日练舞。」