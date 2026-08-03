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俞可程为《女神配对计划2》瘦身 10日激减12.2吋 全为争啖气

影视圈
更新时间：23:15 2026-08-03 HKT
发布时间：23:15 2026-08-03 HKT

「东张女神」俞可程（Kanis）近期参与恋爱真人骚《女神配对计划2》，之前她更凭黑丝造型采访「冒警」骗案被誉为「吸睛体质」，人气高企。早前Kanis却被网民野生捕获现身瘦身中心，疑似为「争仔」秘密进行「女神走脂计划」，《星岛头条》收到Kanis的最新宣传照，发现女神确实比之前瘦足一个码，身形fit爆！

俞可程大晒纤腰

最新的宣传照可见，Kanis身穿黑色bra top配搭低腰牛仔裤，大晒纤腰，整体状态极fit，散发健康性感魅力，相当吸睛！被问到是否为「争仔」而瘦身？Kanis笑言：「系争气，唔系争仔！收身都系身材管理，健康啲靓啲，人都自信啲嘛！」

俞可程到瘦身中心接受疗程

早前有网民在社交网Threads发文，指在美容中心做疗程时疑似见到Kanis，身穿小背心及长裤在柜枱与职员交谈。帖文引来热议，不少网民猜测她为《女神配对计划2》中「争仔」而紧急走脂大改造，Kanis接受《星岛头条》电话访问时亦大方承认相中人正是自己，当日到瘦身中心接受疗程。她笑言幸好素颜、只被拍到侧面，感谢网民高抬贵手，并表示：「对身形未够满意，想上镜好睇啲，所以最近去咗出咗名口碑好，唔Hard Sell𠮶间专门店减肥瘦身，做『10日瘦10吋』嘅疗程。完全估唔到短短10日，全身减咗12.2吋，仲轻咗4磅！『做机』加健康减脂饮食，真系好犀利！」她强调减肥效果劲明显，大髀和腰围都成功收细，一着衫见到线条跟以前不同，感觉超开心。

Kanis目标想再减5磅

Kanis续透露目标是减多5磅，腰围减至23至24吋，又自言最不满自己的下盘和大腿，这些位置过往极难减，一定要靠做机局部减肥。此外，她曾试过极端饮食和疯狂运动，但影响身体，今次靠「做机」和饮食产品，轻松做到局部减肥，且无须节食，只要小心选择食物种类，反而吃得很饱，身体状态十分好。Kanis又开心表示，现在裤子及裙子都要用皮带，买衫时腰围也要买小一个码。至于不少网民看过Kanis的新相，纷纷留言激赞她清减不少，更追问她减肥秘笈。
 

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