唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  疯狂自责惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？

TVB「离巢视后」唐诗咏，其母于 2009 年因心脏病突发离世，此事对她打击甚深。近日，唐诗咏接受 HOY 媒体网络节目《关于快乐的死亡2》访问，罕有地详述母亲离世的经过，期间更数度情绪崩溃，泪洒录影厂，其真情剖白连主持敖嘉年亦被感动得一同落泪。

唐诗咏母亲延误更换心脏起搏器

唐诗咏在节目中忆述，母亲本身已安装心脏起搏器，但因「唔记得咗换好多年」，早已过了更换期限。后来母亲因感不适入院检查，医生当时已提醒需要更换，但母亲考虑到当时经济环境不佳，认为并非急切，稍作犹豫后便决定先行出院，更去了一趟旅行。

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母吐血画面成唐诗咏永久烙印

唐诗咏当时亦误信尚有时间，未有催促。岂料，母亲旅行回来后某天，竟突然在床上吐血，这个画面令她毕生难忘，脑海至今仍留有深刻烙印。她忆述当时立即召救护车将母亲送院，惟翌日早上她突感心绪不宁，形容「好似拍剧咁，个心会好不安」，于是立即赶往医院。当她到达医院、正想步入病房时，医生却迎面走出，告知她母亲已经离世。唐诗咏形容，听到噩耗的当下，感觉「就好像拍剧一样」，整个人崩溃跌坐在医院地上放声大哭，完全无法反应。

唐诗咏陷入疯狂自责

母亲的火速离世，让唐诗咏难以抽离，并陷入深深的自责。她在访问中哽咽落泪，坦言当时因事业搏杀，将所有时间都给了工作，「我完全冇理会过我嘅屋企人」，给予母亲的时间太少。她忆述，母亲凡事都关心她，担心她没东西吃，但自己却因为工作，忽略了对家人的关怀。

唐诗咏离巢为修正自己

这份遗憾与内疚，让她在讲述这段经历时泪流不止，悲伤的情绪亦感染了主持人敖嘉年，让他忍不住一同流泪。唐诗咏更透露，母亲的离世是她后来决定离开效力多年的TVB的原因之一。她表示，这段经历让她明白「修正自己」的能力非常重要，她不希望自己钻进遗憾的牛角尖，而是希望透过修正自己的生活态度，将更多时间留给家人，不再让遗憾发生。

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