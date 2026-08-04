向海岚小红书拍片教路零消费游港 借热水冲泡自携咖啡 一招食免费饭网民忧教坏人

51岁的前港姐冠军向海岚，近年淡出幕前，成功转型为商界女强人。然而她仍不时透过社交平台分享生活点滴，最近她发布了一段影片，亲身示范如何在香港挑战「0元一日游」，片中她不仅利用人脉解决温饱，更在餐厅内自备咖啡冲泡，引来部分网民质疑其行为「教坏人」，仿如「菠萝鸡」一味靠黐。

向海岚致电朋友请她食饭

在影片中，向海岚首先带观众免费游览中环的艺术装置，之后为了挑战「0元食饭」，她即场致电朋友，成功获得一顿免费午餐。在餐厅用膳期间，她从手袋中拿出自备的即冲咖啡，并直接冲泡饮用，更对著镜头大赞「免费的，就是特别好吃」。此举引发热议，有网民认为作为公众人物，在餐厅内拿出外来饮品冲泡的行为并不恰当，批评她有点失礼，并担心内地网民会模仿她穷游。

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向海岚创立自家珠宝品牌

向海岚作为1998年的四料港姐冠军，入行后备受TVB力捧，凭借《杨贵妃》、《无头东宫》等脍炙人口的剧集，一跃成为当家花旦。然而正值事业高峰期，她却在2006年毅然停工，选择到香港大学修读法律课程。虽然学成后曾短暂回归，但已错失主角的最佳时机。其后她离开TVB转战商界，凭借其人脉和能力，获朱玲玲的丈夫罗康瑞赏识，加入上海新天地担任公关，一度移居上海。近年她更创立了自己的珠宝品牌，并积极经营保健产品生意，从昔日的萤幕花旦，摇身一变成为商界女强人。

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