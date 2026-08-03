东张西望｜银行精英沉船女技师借逾百万  女方爆受邪教操控卖淫呃钱  主谋竟是年轻闺密？

今晚《东张西望》报道，一名现职外资银行的年轻男子钟先生，到香港水疗中心跟22岁的女技师发生关系后发展成情侣关系，之后女技师两次出手，向钟先生前后借128万，他因为已经「沉船」，故此不惜到银行借钱，之后过数到沈技师的户口中。正所谓「财到光棍手」，沈技师之后多次放钟先生飞机更拒绝见面，后者不忿被骗巨款决定报东张。当东张展开调查找到沈技师，后者竟指自己才是受害者，钟先生借予她的近130万，自己「一个仙都冇攞」，并揭开事件疑涉邪教行为。

钟先生失理智借逾百万予女技师

钟先生是情场初哥，于2024年10月开始光顾本地水疗场所，期间结识年轻貌美的22岁沈技师，虽然对方是性工作者，但钟先生毫不介意，当对方问他圣诞节有没有节目后就心猿意马，之后双方开始约会并火速成为情侣。钟先生指：「除咗外貌之外，佢性格都好好，当佢同我讲佢间夹公仔店要钱周转，我就借咗10万畀佢」。沈技师食髓知味，表示自己因赌博搞到周身债问借128万，已经失去理智的钟先生，随即到银行借钱帮「女友」还债。

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女技师反指自己是受害人

不过钱到手后，沈技师的态度开始转变，钟先生表示：「佢之后放咗我无数次飞机，又揾借口唔出嚟。你当交戏、一个月见我两、三次食个饭都唔肯」。数月后钟先生开始梦醒向对方追数，沈技师表示自己「一蚊都冇攞过」，辗转下透露这笔巨款，沈技师已全数交给一直操控她的林小姐手中。钟先生之后更于其他女技师口中，知道沈技师已非首次向客人借钱，据知她之前已曾向不同客人成功借过60万、90万不等。

女技师爆受操控卖淫呃钱

当东张成功联络沈技师，事情竟有戏剧化发展，沈技师指她才是受害者。沈技师表示，她13岁开始结识补习老师林小姐，随后二人发展成无所不谈的闺密，沈技师指自己被对方操控，甚至为对方而卖淫，并听其指使向客人借钱。东张致电林小姐，后者承认收过沈技师的昂贵礼物，但就否认操控对方，更指沈技师的神智有问题。

女技师指闺密劝入邪教

沈技师向东张表示，近十多年来，林小姐不断向她作出心理操控，指沈技师条命生得不好，要她加入一个组织，加入之后就可以转运，沈技师认为对方口中的组织疑跟邪教有关；林小姐后期更向她提供药物，要沈小姐听话服用。究竟这宗事件，是否涉及邪教操控少女卖淫、并向客人骗取巨款？东张明天将会揭开谜团。

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