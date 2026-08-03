高海宁餐厅偶遇粉丝睇《夫妻的博弈》 主动搭讪合照被赞极宠粉 后续一个举动见人品

39岁的高海宁凭台庆剧《新闻女王》饰演「许诗晴」一角，于《万千星辉颁奖典礼2023》勇夺「最佳女配角」后，在内地的知名度急升。近日由她主演的新剧《夫妻的博弈》在内地率先播映，贴地写实的办公室政治及错综复杂的爱情线，掀起了一片追剧热潮。日前有内地网民在餐厅边吃饭边用平板电脑追剧，剧中的女主角高海宁，竟然在她身后出现，令不少网民纷纷留言羡慕事主的好运气。

网民餐厅追剧遇女主角高海宁

该名网民在社交平台发文，透露当时自己正坐在餐厅角落，屏幕上刚好播放著高海宁的画面。岂料下一秒，她突然感觉有人从背后轻轻拍了拍她的肩膀，转头一看，竟是高海宁本人。对方一脸惊喜地对她笑说：「哎？你在看我的电视剧呀？谢谢你的支持！」这突如其来的互动，让该网民瞬间惊呆，直呼：「手忙脚乱，像木头人一样震惊到说不出话来！」

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高海宁再在帖文下留言互动

网民大赞高海私下为人极度真诚，毫无明星架子。从两人合照可见，高海宁戴著棒球帽，身穿牛仔褛，打扮贴地亲民，更主动与粉丝合照，笑容甜美。更让粉丝暖心的是，高海宁事后还亲自到该帖文下留言，写道：「吃了一样的三文鱼茶渍饭，谢谢你看我的剧！」这番后续举动，随即引来大批网民羡慕，纷纷留言大赞：「高海宁真的太宠粉丝」、「友善亲民抵佢爆红」。

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