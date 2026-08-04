车婉婉被嘲样衰愧疚累儿子受辱 人气翻生接新剧迎曙光丨独家

《中年好声音》于第4届后暂时画上句号，形容一直生活在「吊盐水」的车婉婉，直言本身愁到爆，突然接获新任命参演TVB全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》，迎来人生曙光。回望演艺路高山低谷，婉婉曾遭骗财陷低谷，全靠儿子BBQ赐予力量撑下去；惟自爆儿子因她被同学家长嘲「肥、唱歌难听」而屈住两年，令她愧疚到眼红红。 采访：方骞平 服装：portsPURE 发型：Yoyo Hui@HairCulture 化妆：Meegan Seak

车婉婉生命中迎来「曙光」

52岁的车婉婉，相隔23年再度接拍TVB处境喜剧《爱．回家之三代同糖》，她形容这是生命中的「曙光」：「今年5、6月开始感受到市场淡静，工作机会少咗，全年仅拍咗一部邱礼涛电影《我不是什么》，当时心谂『死喇，点算好呢？』惟有改变策略，下半年策划出新歌。」正当她为生计发愁，新剧任命突至，如柳暗花明。

车婉婉拍《皆大欢喜》被前辈狠批

回想23年前拍古装版处境剧《皆大欢喜》饰演反派「万贵妃」，全靠曾励珍大胆起用：「当时好green乜都唔知，系剧中最不知所谓的一个，置身片场如『走入猛兽园』，幸得李国麟、苑琼丹、刘丹等前辈照顾，见我会踩雷就护航。」车婉婉自爆当年曾被前辈直踩「戏太淡唔啱啰。」为不想辜负珍姐，车婉婉做足功课，不仅睇晒所有角色，连布景都仔细研究。而今次她在《爱．回家之三代同糖》中演祖母角色，编审问她演祖母是否有包袱？车婉婉笑言：「我又唔系玉女，我呢啲性格演员冇乜枷锁。」

人生一直在「吊住盐水」

当年车婉婉做酒楼时曾遭信任的会计「穿柜桶底」骗去巨款，至今仍要独力处理财务烂摊子，真系「好大镬」，对于高低起跌人生，车婉婉自嘲「真系几癫」，更形容自己一直「发霉吊住盐水」：「好景时可以吊少两包，但死极死唔去，喺最霉日子时，上天赐予我儿子BBQ，令到我一定要向前行；有时连枕边人都未必能分担到嘅压力，儿子却成为动力。」时至今日，她工作浪接浪，已从「深切治疗部」逐步走到可以「剪喉」阶段，总算重见生机。她强调分享这些经历并非卖惨，而是希望鼓励身处水深火热的人：「人生有高有低，只要相信『明天会更好』，好事就会发生。」她认为人生无常，只能身心装备自己，顺着路走。

BBQ屈住两年从未提起

不过，最令车婉婉痛心的，原来是儿子BBQ默默承受了她的职业代价。她忆述，有同学的家长当面批评她「肥、唱歌唔好听、样衰」，儿子将这些说话藏在心里，足足屈住两年从未向她提起。直至班主任向她「爆响口」，她当下情绪如「水煲爆咗」般崩溃，激动爆喊：「死喇，仔，我累死你喇！我做嘅工作唔应该畀你有压力。」冷静过后，她教导儿子一套回应「标准答案」，希望儿子不被负能量攻击，反而将批评转为进步动力。车婉婉说：「你反而要多谢人哋评论，回应话『系呀，我妈妈系有啲肥，有时唱歌有进步空间，多谢你畀意见，我会话畀妈妈听，因为妈妈都唔会完美，咁先会令自己继续强大。』」事后班主任大赞BBQ处理得成熟，令车婉婉深感欣慰。另外，她与许志安在《中年好声音4》合唱《会过去的》勾起回忆杀，她透露当年安仔刚夺「最受欢迎男歌手」后主动提携她合唱，所以首歌对她非常重要，更强调合唱版只会跟安仔一个人合唱。