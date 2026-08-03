苟芸慧邪恶角度晒澎湃上围一览无遗 回复单身状态重上巅峰 传获曾志伟垂青出手罗致

43岁的前国际中华小姐冠军苟芸慧，自去年9月与富三代赛车手陆汉洋结束7年婚姻后，单身生活反而过得更加精彩。近日她在社交平台上分享了一系列令人惊艳的性感晚装。照片中，苟芸慧身穿一袭纯白色的露肩长裙，完美展示出她凹凸有致的迷人曲线，配上一头及肩长发，无论在梳化上，还是在酒店走廊中摆出各种姿势，都散发出一份自信美。最令网民惊讶是她昔日的「V煞脸」再度重现，状态甚佳。另外，她亦分享了一套淡紫色的薄纱裙，衬托出她白滑的肌肤，全身充满典雅气质。经历婚变的她，现在已经重新出发，她在帖文中写道：「工作的时候一本正经，放工的时候疯疯癫癫，这就是我」，并鼓励大家要爱自己，走出离婚阴霾的苟芸慧，发文也是充满正能量。

苟芸慧低胸晚装晒丰满上围

回复单身后的苟芸慧，不仅外貌和心态都重回巅峰，事业上也迎来了新的转机。告别阔太生活后，苟芸慧重投工作，日前她在「微博之夜」颁奖典礼上获奖，手捧奖座的她显得容光焕发，并感恩地表示：「期待在未来有机会给大家呈现更多好的影视作品」，明确表达了再战幕前的决心。更引人注目的是，市场有传闻指，卸任TVB高层的曾志伟，最近成立了新的制作公司，正密锣紧鼓地招兵买马，而甚具观众缘的苟芸慧，正是他心目中有意罗致旗下的理想人选。

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苟芸慧曾因甲状腺问题致暴肥

苟芸慧于2009年，她以华姐冠军之名加入TVB，随即受到力捧，在多部剧集中担任重要角色，如《金枝欲孽贰》、《飞虎》等，其形象深入民心。然而她也曾因甲状腺问题导致体重急升，一度影响演艺事业。至2018年她与赛车手陆汉洋，在加拿大注册结婚，婚后逐渐淡出幕前，享受少奶奶生活。可惜这段婚姻近年屡传亮起红灯，有指两人因在生育问题上未能达成共识而产生分歧，最终在去年证实已办妥离婚手续，7年婚姻关系正式画上句号。

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