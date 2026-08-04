TVB「管家王」李冈街头被捕获 71岁面色红润永不言休 入行逾半世纪曾跟斑斑拍拖

71岁的李冈经常饰演专业人士、老板、富商、管家等角色，是TVB的绿叶王之一。近日有网民在街巧遇李冈，分享二人的合照，惊讶表示：「今日喺街撞到呢位绿叶演员李冈，佢原来仲有拍戏」，网民又感叹：「应该冇乜人记得佢」。

李冈亲切和善

照片中的李冈身穿灰色T恤、戴上黑框眼镜，虽然头发开始稀疏又见斑白，但精神不错。李冈面对镜头展现微笑，颈上挂著的十字架项链十分抢镜，整个人看起来非常亲切和善，二人的背后见到在室内环境，墙上挂有与儿童及宗教相关的装饰海报，估计是学校中拍摄。

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李冈入行超过50年

入行逾半世纪的李冈，早于1975年报考佳艺电视艺员训练班，同届同学有郑裕玲、魏秋桦等。李冈毕业后，首部演出的剧集是《射雕英雄传》，却遇上佳视倒闭，李冈之后成为龙虎武师，又曾在配音组做配音员，亦跟随冯淬帆学做副导演。

李冈曾获陶敏明介绍予狄龙认识，获对方引荐去邵氏电影公司，并签约罗维影业公司计划赴台湾发展三年。李冈回港发展后，先演出监制萧笙的剧集《天龙八部之六脉神剑》，再由李丽丽引荐加盟亚视，获得力捧成为当家小生之一，最终因私下接工作被终止合约。

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李冈无意退休

李冈于90年代获郑少秋推荐到台湾拍摄剧集《戏说乾隆》，饰演郑少秋的侍卫「宝柱」一角，成为其代表作品。李冈同期又与友人合资开地产公司，兼职做地产经纪。李冈自1997年转投TVB后，一直工作至今，并在2016年参与综艺节目《Sunday好戏王》，获颁「另类好戏王—管家王」奖项。李冈仍然活跃于幕前，在《爱．回家之开心速递》、《非份之罪》都见到其身影，李冈曾表示无意退休。

原名李全厚的李冈，艺名由前佳艺电视宣传部推广总监卢国沾取名。李冈于80年代曾与女艺人斑斑拍拖，二人于1986年分手，而李冈于2000年结婚，与圈外人太太结婚多年，膝下犹虚，享受二人世界。