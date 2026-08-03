谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心

46岁的张柏芝（张栢芝）日前才现身红馆舞台，为内地艺李昊担任演唱会嘉宾，当日张柏芝佩戴价值高达3,000万港元的珠宝亮相，尽显巨星风范。张柏芝昨日（2日）在社交平台透露为大仔谢振轩（Lucas）的19岁生日做准备，亲自下厨炮制母亲的爱心饭。

张柏芝分享下厨独家秘方

张柏芝在影片中分享在风雨天为Lucas准备的「生日餐」，见到她动作熟练，一边翻炒白菜仔，一边向网民分享下厨的独家秘方。除美食外，张柏芝又上传一段短片，将十年前后的Lucas画面剪辑，听见十年前只有9岁的Lucas以稚嫩的英语嗲声要求妈妈拥抱：「Because I Love You」。十年后的Lucas已经19岁，仍然与妈妈张柏芝紧紧相拥，大晒「母慈子孝」亲密关系。

相关阅读：张柏芝看透生死早已立遗嘱 不想家人为钱反目 告别式照片兼衣服准备妥当：我随时可以走

相关阅读：张柏芝验血报告惊爆「非常贫血」急需日服3次药 3年前曾因病停工身体状况惹担忧

张柏芝今日（3日）凌晨12时，即在IG限时动态出PO，见到公路的画面，黑黑的天空打上「19th happy birthday sweetheart」，为Lucas送上生日祝贺。张柏芝另一段时片见到她在车厢中，表示儿子生日不食晚餐，却要求食早餐，张柏芝大叹好眼瞓，表示赶返家中会立即梳洗瞓觉。

张柏芝揾地方摄时间

未知是否身体太劳累，张柏芝今日再上载影片，穿上白色卫衣、戴Cap帽、口罩包到密不透风，张柏芝表示昨晚没有怎样进食，但今日却胃痛。张柏芝之后去买街头小食，之后见张柏芝坐在餐厅买外卖，并打趣说：「好无聊呀！咁耐㗎！点解啲靓仔系要等呢？」估计是要接儿子而要揾地方摄时间。

相关阅读：张栢芝首爆跟二子Quintus相处细节 谢振南极乖巧疑街头孭病母 星妈为子自豪感触落泪