网民严选8大乞人憎艺人 影帝爆冷入围：仲以为佢好Nice 李思捷被指阻街成负评王

近日社交平台 Threads 掀起一场关于「香港最乞人憎艺人」的激烈讨论，源于有网民发帖，邀请大家分享日常生活中遇过态度「非常之冇礼貌或者好讨厌」的明星。此帖一出旋即引发海量网民热烈留言，纷纷分享自己与明星私下接触的真实经历。经过网民一轮力数后，合共有8位艺人遭到重点狠批，当中现年52岁的李思捷获得最多负评。

李思捷被指出车阻街

网民的原文指控，李思捷的「乞人憎」事迹主要集中在他的态度。有曾任职销售员的网民发长文狠批：「如果李思捷都叫明星，咁佢系最无礼貌嘅𠮶位！以前做sales，佢会叫人拎货但唔会讲唔该。」该网民更详细描述其阻街恶行：「喺观塘撞正佢出车，佢同助手喺路面慢慢放嘢开车尾箱，但架车会塞正大厦停车场门口，令左右来往路人过唔到，其他车又畀佢挡喺后面！」该网民强调，自己服务过杜汶泽、周润发、卫兰、卫诗、张文慈、郭蔼明、关咏荷等多位艺人，全部都「好好nice」，直指「除咗上面呢位李先生」，令李思捷荣登榜首。

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网民指陈小春睇医生插队

除了李思捷突围而出外，陈小春亦被网民冠以「无礼貌嘅天花板」，有网民亲眼目睹他在诊所排队等候时，无视正在排队的其他人直接走到最前，俨如VIP般要求先看诊，又有餐厅员工指当年向他热情打招呼，只换来他「望一眼，无任何表情跟住行开咗」。而歌手郑俊弘亦被爆料，指网民在街上向他打招呼时竟「黑面离开，没有回应」，态度「不可一世」。

张继聪意外入围

曾凭《窄路微尘》荣获香港电影评论学会大奖最佳男演员、平日形象正面的张继聪亦爆冷榜上有名，有网民忆述上前合照时他全程「黑口黑面」，令人感到极不受尊重，不少网民都指「以为佢好Nice」，想不到他亦入围。此外，陈松伶、邓丽欣、薛凯琪及钟嘉欣亦同列这8大负评名单，被指曾对粉丝态度傲慢。不过，讨论中亦有任达华、刘青云、石修等艺人被大赞友善亲民，与被投诉的艺人形成强烈对比。

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