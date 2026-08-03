Ariana骷髅身形惹议 突宣布下月巡唱后停工 辞演舞台剧

美国天后Ariana Grande日前推出新歌《Petal》MV后，被指瘦得吓人，怀疑她患有厌食症，今日她透过公司宣布9月1日完成《Eternal Sunshine》巡唱后将暂别在大众目光下的生活，并辞演与Jonathan Bailey合作的伦敦舞台剧《Sunday in the Park with George》。

Ariana透过经理人证实，将于9月1日的巡唱圆满结束后，暂时退出公众视野，减少露面及公开活动。此决定除因巡唱过后需要休息，亦被指与近月外界对其外形及健康状况的过度关注和议论有关。

Ariana主演《非常外父4》11月上映



与此同时，Ariana亦宣布退出原定于伦敦西区上演、与《魔法坏女巫》拍档Jonathan Bailey再度合作的音乐剧《Sunday in the Park with George》，令一众期待二人继《魔法坏女巫》后再度同台的粉丝感到相当失落。

不过，大银幕方面则不受影响。由Ariana 主演的喜剧电影《非常外父4：霍家有喜事》，将于11月底、美国感恩节前夕上映。电影由罗拔迪尼路（Robert De Niro）、宾史迪拿（Ben Stiller）等原班人马回归主演，Ariana则饰演「霍老爷」准新抱一角，重演经典迫供场面，备受影迷期待。