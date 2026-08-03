韩团CLC 8.29香港开Show贺出道11周年 相隔4年再齐人踏上最后舞台

8年后，韩国女团CLC终于重返香港，举办11周年演唱会，同时成为她们最后一次全员齐聚！成员们精心准备了多个环节，同多首经典歌曲，配合特别的舞台，献给香港的CHESHIRE（粉丝暱称）。自出道以来，CLC凭多首代表作︰例如《HELICOPTER》、《Hobgoblin（도깨비／鬼怪）》、《BLACK DRESS》，加上鲜明的舞台魅力，深受全球乐迷喜爱。

CLC成员YUJIN、恩彬各有打算

必须一提的是这场演唱会，乃CLC以「完全体」形式的最后舞台。成员YUJIN（崔有真）加入选秀节目后，成为女团Kep1er的成员，久未参与CLC的活动，她将特别参与香港演出，同成员完成这场意义非凡的重聚。此外，成员恩彬（EUNBIN）于此次香港站舞台后，开展人生新篇章，逐步告别作为艺人的活动。CLC在未来发展方向各有规划的情况下，她们希望与一直以来支持她们的粉丝再次相聚。

CLC香港站推限定粉丝福利

CLC于8月29日（星期六）晚上7 时正，在西九文化区安盛竹翠公园AXA Wonderland举行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》演唱会。票价分别为$1380（VIP）、$980（GA）两种，现于KKTIX、大麦、猫眼、UUTIX、Trip.com等票务平台发售。而香港站亦会推出丰富的官方周边，及限定粉丝福利，希望让每位到场观众都能留下难忘回忆。