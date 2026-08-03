何沛珈开生日派对答谢忠粉支持 契仔契女及家人捧场劲感动

何沛珈于8月1日生日正日举行粉丝见面会，特意选这一天与一众支持者庆祝，亦是她入行以来首次在生日正日跟粉丝一齐过生日，别具意义。当日现场约有30位粉丝到场，令原本以为只有10人左右的寿星女何沛珈十分意外及非常感动。何沛珈表示今次活动性质似「答谢会」多过生日派对：「拣正日𠮶日，系因为呢个日子对我嚟讲好重要，加上系第一次可以喺自己生日正日同大家一齐庆祝，所以特登拣咗呢一日！」

何沛珈生日正日首办粉丝见面会

为答谢粉丝一直以来的支持，何沛珈特别准备咗8份礼物抽奖，包括她最钟意的零食、即影即有相机、月饼等，希望以少少礼物答谢粉丝。活动期间更设有「任影唔嬲」环节，粉丝可以尽情同何沛珈合照留念。现场大家更一起合唱生日歌，气氛温馨感人。以往何沛珈都是主持、演戏和综艺节目为主，不过近来有不少登台唱歌工作的机会，何沛珈今次都特别以歌会友，赢尽全场掌声。

何沛珈见面会有惊喜

至于今次活动其中一个最特别的安排，就是何沛珈的契仔、契女同屋企人都有到场出席。何沛珈坦言，家人平日甚少有机会见到自己工作时嘅一面：「今次虽然唔算系正式工作，但难得可以俾佢哋见到，原来有咁多人咁锡我、咁爱我，我爹哋见到都好感动！」

何沛珈收礼物感矛盾

活动上，每位粉丝都准备了礼物送给何沛珈，对此她直言其实内心相当矛盾：「我其实唔想佢哋使钱送礼物俾我，但当亲手收到时，真系好感动，因为入面充满住佢哋嘅心意！」当中令她印象最深的一份礼物，是一位粉丝将她的样子印在朱古力上，创意十足；而最令她感动的，则是契仔亲手画的一张卡，何沛珈笑言：「画工虽然唔系大师级，但系那份心意真系令我好感动！」她亦透露一个小小心愿：「如果将来我有能力嘅话，希望下次可以为每一位嚟到嘅粉丝都准备一份礼物。」

何沛珈期待《夫妻的博弈》8.3首播

除了粉丝见面会以外，何沛珈亦分享了今年自己最大的「礼物」，就是新剧《非份之罪》出街，并得到很多观众喜爱：「真系冇想过大家会喜欢我的演出，我也收到很多网友的留言，好受宠若惊。」她同时借此机会力推自己的最新作品：「希望大家可以多多关注嚟紧嘅新剧《夫妻的博弈》，希望可以得到好嘅收视。」

何沛珈想脱单

而问到今年生日愿望时，何沛珈分享了两个心愿：第一是希望自己有份参与的所有节目都可以高收视、多人收看；第二则相对简单朴实，希望身边所有人都身体健康。至于感情状况，参加《女神配对计划2》的何沛珈透露心声，坦言现阶段更希望觅得一位可以长远一齐行落去嘅伴侣：「我已经29+1，唔会好似以前咁心急、咁冲动，反而希望可以慢慢嚟，揾一个真系可以长久行落去嘅人。」并感谢一直支持自己的粉丝，期待未来可以与大家分享更多精彩内容。