郑俊弘加盟孖陈柏曦、陶大卫献唱 香港明星篮球队「星BA」顺德出赛增流量

由联合发起人老杰龙、潘美臻打造的香港明星篮球队「星BA」，日前宣布邀请郑俊弘（Fred）、内地网剧一哥张添景、内地网红兼篮球员高宇锋及苏勇烨正式加盟球队。新成员郑俊弘、张添景和苏勇烨，联同队员庄思敏（Jacquelin）、彭迪安（Eddie）、陈柏曦、陈伟洪（大雄）、吕熙、李兴华、江梓玮（Billy）和陶大卫（筷子基），以及西安网红球员周嘉豪及徐通，早前7月20日获陕西省海外联谊会邀请，到陕西安康岚皋村BA主场馆参加《「桥心杯」全国篮球邀请赛》。另外，「星BA」日前7月26日再到顺德体育中心参加《篮球明星赛》，而在顺德站还有阮兆祥（祥师兄）出任开球礼嘉宾。

星BA 62︰54 陕西省高校侨联联盟代表队

《「桥心杯」全国篮球邀请赛》为「2026第四届陕西．岚皋村BA文体旅商农系列」活动中重点赛事之一，而「星BA」出席队员计有庄思敏、郑俊弘、彭迪安、陈柏曦、陈伟洪、吕熙、李兴华、江梓玮、陶大卫、张添景、苏勇烨，联同西安网红球员周嘉豪及徐通，对阵陕西省高校侨联联盟代表队，整场赛事绝对是强强对战，最终「星BA」以62︰54赢得赛事。比赛休息期间，「星BA」一众队员除唱出队歌《Together We Play》外，郑俊弘还联同陈柏曦、陶大卫齐齐穿上长衫演唱《中国人》、《龙的传人》和《大中国》的串烧歌，原来这次是Fred首次这样表演，「我以前都未试过着长衫，仲喺呢个咁正嘅气氛之下，唱一批咁有中国风嘅歌，真系好难忘嘅经验。」

郑俊弘唱《天不会错》

至于顺德一站的比赛，再派出队员庄思敏、郑俊弘、彭迪安、黎泽恩、谭杰明、唐嘉麟、陈柏曦、陈伟洪、吕熙、李兴华、江梓玮、陶大卫、张添景、高宇锋及苏勇烨，联同顺德网球员张家宝，出战顺德文旅明星队。虽然当日撞正台风「红霞」来袭，令交通大受影响，不少已买门票球迷未能到场支持，但有阮兆祥出任开球礼嘉宾，搞笑的他深得现场观众欢迎，令现场气氛升温。由于两队球队也有女队员，所以「星BA」今次未能利用庄思敏「双倍分」的优势，与顺德文旅明星队比赛分数一直咬得好紧，4局后打成95︰95平手，要加时作赛，以黄金11分定胜负，结果「星BA」最终以107︰99落败。而比赛休息期间，除了郑俊弘献唱了《熊猫》和《天不会错》外，阮兆祥也有跟现场球迷大玩游戏，观众争相攞阮兆祥的签名相，令整个活动绝无冷场。

郑俊弘连打两场波

新加盟的郑俊弘连打两场波，大赞好好玩，「我系负责唱歌嘅，波都掂咗少少，同埋都有负责跑，不过真系好好玩，因为识咗好多新朋友，又有啲旧同事又可以聚埋一齐，又可以去唔同地方观光同打波，一齐食饭，非常之开心，多谢大家预埋我玩！」