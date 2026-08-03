绿叶王杨证桦瓣数多多 进驻红馆化身星级护法贴身护李昊 台上一举动惹人关注

29岁内地歌手李昊早前在红馆举行演唱会期间，其身边的贴身保镳，被发现是绿叶艺人杨证桦。杨证桦不但跟出跟入全程照顾李昊，更在李昊表演期间靠近观众席时，一直半蹲在其后身保护，引起网民关注。

杨证桦一眼关七

有网民拍摄到李昊在演唱会举行前出席拜神仪式，挂上工作人员证件的杨证桦，站在李昊附近一眼关七，保持高度警觉，又不时视察四周环境，以确保通道安全，整个护送过程有条不紊。

相关阅读：TVB星二代绿叶「伸脚助人」被赞由启德型到元朗 曾为赌王千金何超盈寻回重要物件视作恩人

相关阅读：TVB绿叶王转行于启德体育园开工？荣升老板现身七榄球赛 父与汪明荃同期读训练班

之后又有网民在小红书上分享杨证桦做保安工作时的画面，指杨证桦在红馆内外维持秩序时，表现相当专业。更有网民笑称：「保安红过歌手」、「好少可演唱会认得保安但系唔认得唱果个」、「保镖仲红仲多人识」。事实上，杨证桦保护李昊期间，获对方的粉丝包围要求合照，非常受欢迎。

杨证桦生意瓣数多

51岁的杨证桦已入行30年，曾参演过逾百部剧集，多为绿叶角色。杨证桦除演员工作外，曾开甜品店、拉面店、团购公司、海鲜店、火锅店、宠物相关生意，亦开办排球学院。安全管理公司是由杨证桦与商业伙伴合资，业务已经上轨道，杨证桦去年曾为谢霆锋演唱会、启德体育园大型赛事担任保安部署与公关协调工作。

相关阅读：张柏芝再战乐坛现身红馆撑李昊 黑色套装登场状态大勇 摸面拥抱合唱《江湖再见》

李昊红馆演唱会群星撑场：