冯素波82岁生日开骚在即欲邀MIRROR「孙仔」捧场 汤怡send讯息慰问卫诗雅

冯素波、汤怡、戴耀明今早出席香港糖尿联会30周年拍摄微电影《腰豆》首播活动。波姐表示自己属于「得闲就会同医生沟通」类型，电话簿中有各科医生的号码，唯独没有今日出席活动的肾科医生，于是顺理成章「抄牌」，十分好笑。波姐受访时透露，经过今次拍摄，令她知道糖尿病有机会引发肾病：「身体系自己嘅，虽然话自己最清楚同了解，但出现一、两次问题时，都系最好去揾医生，唔好谂住有侥幸。」

陈慧珊返港撑冯素波

波姐将在本月7日举行《峰波情未了3.0之八十后存在演唱会》，开骚当日正是82岁生日正日，波姐表示已在密锣紧鼓排练，问到有否邀请「孙仔」Lokman（杨乐文）与AK（江爗生）（合作拍摄剧集《绳角》），波姐说：「又冇同佢哋交谈，但如果佢哋唔嫌烦，我都好欢迎佢哋嚟，我当然想佢哋上台做嘉宾，但我冇budget，所以佢哋嚟睇我已经好开心。」又透露已邀请不少好友，当中包括二公主沈芝华、金牌监制梅小青，而身在内地工作的陈慧珊亦答应会回港捧场，令波姐十分开心。

冯素波笑胡枫「扭计」

提到修哥（胡枫）日前因急性胆管炎入院昏迷4日，波姐表示也是透过新闻才知悉，「修哥好强壮，身体扭吓计啫，我几年前都瞓过ICU，不过都希望修哥身体健康。」而对于「四哥」谢贤离世，波姐表示：「都系朋友send返我同四哥60年前合照出嚟，我问咩事先知，原来佢已经『安乐』咗。」有份参与《腰豆》拍摄的汤怡向来「唔舒服就瞓多啲」，如非必要都不会去睇医生，但经过今次拍摄，明白有时睇医生是必须的，亦会学波姐多抄医生牌，因为识人好过识字：「而家开始储定，大家做个朋友仔，一定无坏。」

汤怡有女万事足

踏入7月，身为妈妈的汤怡笑言近日最大的考验是如何安排女儿「放电」：「因为近半个月又打风又落雨，好多室外活动都做唔到，而家同佢谂住砌一个好大嘅Lego乐园，已在施工，另外都计划紧去旅行，要有阳光与海滩。」提到好友卫诗雅日前拍剧受伤，伤口缝50针，汤怡表示已慰问对方：「佢先生好叻，已经帮佢处理好多嘢，大家都唔需要太担心，我有send讯息畀佢，相信佢都想快啲好番，复工出嚟见大家。」