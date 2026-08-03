何沛珈入戏到缺氧 感觉超爽 伙拍刘佩玥 演出戏瘾来｜名人杂志

「东张女神」何沛珈（Roxanne）近年获安排多线发展，除了擅长的主持工作外，在剧集演出的机会亦越来越多，在《非份之罪》单元「恐怖情人」中与刘佩玥及阮浩棕的合作，令观众对她的演出更深刻。接下来将接棒播出她另一部作品《夫妻的博弈》，首次剧接剧的机会，令她受宠若惊，再加上参与《女神配对计划2》大方分享感情观，望观众对她有更深入的认识。撰文：李文伟 摄影：林宾尼

何沛珈在《非份之罪》中首次演出戏份吃重的角色，更初尝演到「唞唔到气」的感觉。

Roxanne在《非份之罪》首次演出戏份吃重的角色，她表示2年前拍摄时已非常期待播出，因剧本和人物设定均非常刺激，有幕后同事睇片后，指她与刘佩玥（Moon）的演出属最出色的单元之一，令她非常紧张，「今次的角色是一位KOL，会有直播及粉丝，对我来说是相对活泼开朗的角色，剧中最好的朋友是Moon，我们非常老友长期黐住，到她认识阮浩棕，会觉得被他抢走了好姊妹，但同时对好友忠心，所以会默默看着他们发展又有不开心。但我和他又发生了一段亲密关系，所以很怕伤害到我和她的友谊。」

与刘佩玥成好姊妹

谈到与Moon的首次合作，Roxanne自言在演戏经验上与她有距离，但对方的亲切光环将她拉近，「我们都有同一个感觉，好似认识了很久，有少少真系两姊妹的感觉，令我们可以好快入到戏，加上她私下傻更更、好得意、亲和力很强的女仔，令我都变得好开心，这份爱亦感染了导演，令导演望住我们的演出不断傻笑，还说我们的感觉表现得很好。有一场戏我带食物去探她，她看到我时非常开心，我又「心心眼」望住她。拍完后她说我很得意，好似狗仔望住主人！」Roxanne指Moon好似姊姊一样提点她，在演戏上为她铺平了往后的路。

演到激动短暂失明

两位女主角投入演出，令画面加分不少，除了相亲相爱的演出外，在沉重的戏份时，也将Roxanne深深拉入其中，「有一场戏Moon杀了余思霆、倒在血泊中，而她的手都是血，我劝她自首、她则要我保守秘密，当一个最好朋友发生了这种事，我亦好似角色一样，不知道怎么做，我发现我呼吸不到，整个世界静止了，最后我答应她。拍完这场戏后，我呼吸不到，我即时冲入化妆间，发现连双眼都白蒙蒙一片，好似看不见了，我休息了十分钟，到导演说拍第二take我才回到录影厂，当时眼里面只有一个轮廓，看不清发生甚么事，后来上网查询，可能是情绪太激动导致缺氧，令眼睛亦看不见。」首次感受入戏演出，Roxanne笑言很正、自觉有点变态，「好似做到想要的效果，亦好似真正经历了角色所见到的事。」

赞阮浩棕演活贱男

这次与刘佩玥拍档的演出，亦令她首尝合作入戏的经验，「有一场戏Moon要向浩棕坦白杀了我的事，我知道这场戏对她非常重要，所以我有点自大地，留在现场可以帮助到她，因为感情太矛盾，我说「我没有怪你，你是我最好的朋友，但我不想你错下去」，当她听到后即时爆喊，见到她拍摄时我也很心痛，所以这剧组很正，大家会互相帮忙。」Roxanne表示Moon的角色非常疯狂和有难度，自己也想尝试，她在演艺训练课程时，尝试演出这场戏作为测验项目。至于阮浩棕的演出，Roxanne认为他抹去了乖仔的外型，演活了今次的贱男角色，相信今次的演出与过往很不同。



经过《非份之罪》的演出，Roxanne坦言往后更容易投入角色当中，「以前拍剧会很惊情绪波动比较大的戏，会需要酝酿很久，觉得可以再演。经过今次我觉得放松的心态好更多，不会在拍摄感情戏前先将自己绷紧了，到开始排戏或开拍时投入进去，感觉真实很多。之后我拍了《模仿人生》和《夫妻的博弈》，《模》当中有很多波动的戏份，但后来发现容易了、轻松了，都是在拍摄的初期，没有太充足的时间让我进入角色，也可以掌握到。」

新剧演绎小角色变强

问到是否希望观众因《非》剧而对她改观？Roxanne坦言，希望观众会记得她除了是主持，亦是一位演员，会有一些新鲜的感觉，「有时大家会觉得我系比较硬朗、正经的女仔，这次会有可爱、情绪的矛盾和挣扎，希望大家见到。」

至于接力的《夫妻的博弈》，Roxanne预告将由公司中战战兢兢的小角色，因高海宁的影响，与高海宁、游嘉欣、李海铜及杨卓娜五人一起强起来。首次有作品接力播出，Roxanne坦言是从未想过的事，「我希望观众不会厌，但两个角色很不同，一部是开朗活泼、另一部是细胆又能干成长到独当一面，希望大家期待一下，发掘我不同一面。」

Roxanne今次参与《女神配对计划2》，最担心与男生交谈时变《东张》访问mode。

在《女神配对2》中，Roxanne会赤裸地分享爱情观。

Roxanne（中）在《夫妻的博弈》中扮演大公司中的小角色，但与高海宁、游嘉欣等一起「强」起来。

Roxanne有份参演重头剧《模仿人生》，坦言剧中有很多情绪波动的戏份。

参加《女神配对》惊太紧张

Roxanne除了拍剧外，目前仍正参与《女神配对计划2》，她希望可以放松地参与真人骚演出，「我没做过真人骚，事前我很怕与男生互动时，会令自己变成一位主持去访问对方，问很多问题进入《东张》采访模式，节目组也很担心。但刚刚的拍摄幕后同事都说我有放松一些，会尝试和男生们讲笑。」谈到在节目中赤裸地分享爱情观，Roxanne称：「希望在节目中展现到，我是对爱情很认真的女生，即使最后配对是否成功，希望令大家知道、可以对女生们说，爱情未必是唯一，生活中有很多部分，有家庭事业、朋友和健康，你所爱的所有都是生活一部分。对待爱情要认真，但不可以被占据全部。」

她指在众女神中，自己不算是「恋爱脑」，因为不想被爱情过分约束，有很多自己喜欢做的事，若另一半愿意陪伴是锦上添花。她亦不介意分享过去三次的恋爱经历，要大家留意节目，若有男生问到会坦白，避免「踩地雷」。

