江美仪批「冇家教」港姐身份曝光 王敏慈撰亲笔信认做错20多年 转攻内地市场捞得掂

江美仪日前接受网台访问时，大谈新一代演员的通病，直指不少新人犹如「温室长大」，缺乏基本生活常识。期间江美仪更揞名爆料，指曾与一位香港小姐拍节目，对方「一啲家教都冇」，江美仪还狠批对方「食嘢核突到呢」，引起网民讨论。而被江美仪所指的港姐，正是24岁的2023年港姐季军王敏慈。

江美仪批评港姐未有指名道姓

江美仪与王敏慈曾于节目《大湾美味好玩攻略》中合作，由于王敏慈连正确揸筷子都不懂，令江美仪忍不住当面训斥：「你香港小姐嚟，可唔可以学吓揸筷子？」王敏慈对于被江美仪虽然未有指名道姓地批评，没有感到难堪，反而以亲笔信向江美仪表达谢意。

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王敏慈在信中大赞江美仪是位「敬业又美丽的大姐姐」，感激对方像照顾小朋友般，悉心照顾及教导自己。王敏慈在信中感叹道：「我真的没想到，自己二十多年都不会拿的筷子居然学会了。」王敏慈虚心受教，仅花三日时间便纠正握筷子的错误姿势，亦获江美仪赞好乖女。王敏慈大方认错，获网民给予高度评价：「肯手写信多谢前辈，证明佢本身人品唔差」、「依家真系好少后生女愿意公开承认自己不足」、「虚心受教，前途无可限量」。

江美仪人生经验有助演技

江美仪指正王敏慈改善揸筷子原因，与演绎角色有关，会留意细节：「依家好多新人都唔识揸筷子，如果你做一个角色，系一个好有教养，屋企好有家教，佢冇理由唔识揸筷子㗎。」江美仪认为生活经验对演戏是非常有帮忙：「呢啲就系人生经验，你以为系一件好微不足道嘅事，其实可能去到你嘅事业嘅时候，会帮到你。」

王敏慈内地捞得掂

2023年香港小姐季军王敏慈，早前于北京中央戏剧学院表演系毕业，王敏慈一毕业演艺资源已非常充足。她早前宣布有份参演的网剧《烟雨神游记》已圆满杀青，由她参演的另一部网剧《昭阳公主》亦于7月23日正式开播。刚毕业就有两部影视作品接连推出，网民指杨幂、迪丽热巴等女星，也很少「两剧齐发」，而王敏慈获得的资源，媲美不少一线女星。

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王敏慈资源媲美一线艺人：