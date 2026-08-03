杜德伟快闪台北现身别开生面Event 宴会厅展歌喉舞台魅力爆灯
更新时间：16:45 2026-08-03 HKT
发布时间：16:45 2026-08-03 HKT
发布时间：16:45 2026-08-03 HKT
杜德伟（Alex）近日「快闪」台北两日两夜，此行主要是应邀出席当地一场别开生面的高级珠宝与时装品牌活动。向来对时尚触觉敏锐的他，在户外郊区欣赏了品牌最新一季珠宝展览，与太太拍拖同行，一同漫步郊外享受难得的悠闲时光。
杜德伟展魅力
活动当晚，杜德伟摇身一变成为重头戏嘉宾，为高级珠宝品牌的新品发布晚宴担任特邀演出嘉宾。虽然表演场地设于宴会厅，但一向具备极高舞台魅力的他，凭借强劲的节奏与感染力十足的歌声，瞬间将整个宴会厅炒热得如同个人演唱会般高潮迭起、热闹非凡，让现场嘉宾尽兴而归。
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