Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杜德伟快闪台北现身别开生面Event 宴会厅展歌喉舞台魅力爆灯

影视圈
更新时间：16:45 2026-08-03 HKT
发布时间：16:45 2026-08-03 HKT

杜德伟（Alex）近日「快闪」台北两日两夜，此行主要是应邀出席当地一场别开生面的高级珠宝与时装品牌活动。向来对时尚触觉敏锐的他，在户外郊区欣赏了品牌最新一季珠宝展览，与太太拍拖同行，一同漫步郊外享受难得的悠闲时光。

杜德伟展魅力

活动当晚，杜德伟摇身一变成为重头戏嘉宾，为高级珠宝品牌的新品发布晚宴担任特邀演出嘉宾。虽然表演场地设于宴会厅，但一向具备极高舞台魅力的他，凭借强劲的节奏与感染力十足的歌声，瞬间将整个宴会厅炒热得如同个人演唱会般高潮迭起、热闹非凡，让现场嘉宾尽兴而归。

最Hit
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
7小时前
00:52
九龙城地盘安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
1小时前
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
6小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
养儿防老已过时？「 70后」人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
时事热话
6小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
22小时前
谢贤离世｜谢婷婷晒细仔可爱片疗愈人心 继承父亲遗志潇洒看人生 四哥未见孙仔留遗憾
谢贤离世｜谢婷婷晒细仔可爱片疗愈人心 继承父亲遗志潇洒看人生 四哥未见孙仔留遗憾
影视圈
6小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
3小时前