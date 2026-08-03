Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严

36岁的林芊妤（Coffee）近日重提于2014年轰动全城的「残厕Gathering」风波，她接受访问透露，当时她正饱受医生男友出轨的情伤，时常借酒消愁，因而结识了事件中的富二代林知誉。事发当晚，两人相约一班朋友外出饮酒消遣，结果Coffee饮到酩酊大醉，入厕所呕吐后甫出门便惊见闪光灯狂闪。面对突如其来的镜头，她直言当场吓呆：「那一晚我回到家，我还是很醉的，我跟我家人说，死了，我不知道刚才发生甚么事，我说我被人拍了。」回首这段不堪的往事，她心有余悸地说：「我希望我人生不要再发生第二次这件事。」

林芊妤被解约只获2万4千元支票

风波初起时，年少无知的她因不懂应对而未有即时向公司汇报，心里还曾存有一丝侥幸。直至报道铺天盖地出街，艺员部勒令她即刻返回电视城交代。林芊妤忆述当时被大批传媒包围的震撼：「夸张到，真的没有想过，我以为是拍剧才会出现的一幕，竟然出现在自己身上。」而最令她感到无助的，是与高层乐易玲亲自落场的会面。整个过程不足半小时，对方便直接跟她解约：「为甚么不和我们说？我们现在用不了你了，现在你都这样了，没有人够胆用你，我们留你在这里都没有用，你看一份文件有没有问题？没问题你就签了吧。」最终她无奈收下一张2万4千元的遣散费支票，草草结束宾主关系。

林芊妤心痛父母受到影响

林芊妤的情绪陷入谷底，要靠安眠药才能入睡。她坦白表示：「我发生那么多事之后，其实在很长的一段时间我都是处于一个人生的低谷和情绪很差的时期。」然而，最让她痛不欲生的并非事业尽毁，而是心痛自己的父母。她忆述传媒当时的步步进逼：「我妈妈是一个很传统的福建女人，只会哭，然后说我女儿不是这样，那时候我爸爸只是会觉得这件事是令他很丢脸。」这份对家人的内疚感让她备受折磨：「我会很大的感受是来自于我家人，因为我不想令他们失望。」

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林芊妤忆述当年如孤儿被遗弃

事隔多年，林芊妤已成功转型，并与过去的自己和解。不过当好友Bob（林盛斌）诚邀她重返TVB做节目嘉宾时，她却不假思索地婉拒。对她而言，当年被无情踢走的心理关口始终无法跨越。她比喻道：「可能你是孤儿，有一家人收留了你，然后他有一天跟你说，我不要你了，你走啦。OK。之后再回到那一家人那里，问我可不可以继续在这里生存？我可不可以继续和你们一起？我不会。既然你不要我，那我也不会再回来。我想这个是我唯一仅余的小小的尊严。」

林芊妤感恩的士司机雪中送炭

说起当年签纸解约后最惊险的一幕，莫过于步出电视城被记者追访。当时惨变失业大军的她，曾低声下气哀求追访的记者：「其实我现在真的没工开了，真的没甚么钱，你不要跟我了，我想省下车钱，你放过我吧，我现在失业，我真是很想快点回家。」但传媒依然死咬不放，幸好她遇上一名好心的士司机。为了帮她撇甩后方十多架采访车，司机竟在马路上狂飙：「那辆的士司机因为我，冲红灯、冲双白线。」为了将她安全送到记者无法进入的罗湖口岸，司机甚至不计较跳表已达400多元，对身上仅剩480多元的林芊妤扬言「你有多少钱你就给我」。这份雪中送炭的恩情，让她直呼：「我觉得这个经历是永世难忘的。」

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