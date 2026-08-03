杨明庄思明结婚丨奢华布置温馨时刻高清逐格睇  马国明薛家燕等近百艺人到贺劲过台庆

艺人杨明（Mat）与庄思明（Lisa）于8月2日晚假马来西亚JW万豪酒店（JW Marriott Hotel Malaysia）举行盛大婚礼，诚邀 300 位宾客，超过一百位TVB艺人出席众星云集。二人经历10年爱情长跑，在亲友的见证下正式缔结良缘，携手迈向人生新阶段。

幸福满溢许下爱的誓言 场面感动

杨明与庄思明因合演TVB处境剧《爱·回家》结缘，并于2016年公开恋情。一路走来二人经历无数风雨，这份挚爱如今终于修成正果，获得全场宾客与各界最诚挚的祝福。 婚礼晚宴中，仪式由林以诺牧师亲自主持及担任见证人。在神圣的氛围下，杨明与庄思明在牧师与众人的祝愿中交换婚戒、誓约相守一生，并互相发表爱的宣言，二人幸福满溢的笑容深深感染了现场每一位宾客。

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蓝紫色星海布置 宛如浪漫银河

婚礼场地特别以蓝紫色调为主体，打造出如同浪漫星海般的梦幻氛围。一对新人的进场通道两旁布满发光星星装置与蓝紫色花海，美不胜收。新郎杨明身穿帅气西装，牵著身穿纯白露肩婚纱的庄思明浪漫进场，二人全程洋溢著幸福笑容，并不断向两旁宾客挥手致意，场面极其温馨感人。

星级嘉宾阵容比台庆更闪亮

作为两人的定情之作，《爱·回家》初代家族成员难得再度齐聚，亲自见证这对新人的幸福时刻。现场更是星光熠熠，圈中好友纷纷到场祝贺，包括薛家燕、马国明、汤洛雯、樊亦敏、李昊、霍震寰、陈琪琪、邵音音、陈秋霞、黎诺懿、朱晨丽、杨卓娜、关礼杰、罗天宇、关嘉雯、黎瑞恩、蔡洁、陈庭欣、乐易玲等，现场星光比台庆更闪亮。其中，举行抛花球分享喜悦给单身好姊妹们，花球由马蹄露抢到 ，晚宴中好友肥妈（玛俐亚)更特别上台献唱，以动人歌声为新婚夫妇送上最真挚的祝福；全场宾客欢聚一堂，气氛热烈。

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