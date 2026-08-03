小肥新歌《不醒人士》笑都市人逃避现实 张继聪、Brain、丽英坐镇MV跳怪舞

小肥（徐智勇）近日推出节奏强劲的全新快歌《不醒人士》，歌曲集结好友音乐人陈辉阳（笔名Chelsea Rogers）作曲、钟说填词，以幽默贴地方式唱出都市人「宁愿长留梦中」的心声。小肥透露，歌曲原名为《闹钟的私语枕头的秘密》，源自陈辉阳的趣怪想法，对方认定主题非钟说莫属，而钟说完成填词后，将歌名精炼为爽朗的《不醒人士》，注入鲜明个性。

小肥逃避现实

小肥笑言，歌中「唔愿醒」的状态正是自己的日常写照：「平日做运动要较好多个闹钟，相信大家都一样，朝早总系唔想醒，或者因为现实，宁愿留喺梦境享受美好幻想。」新歌节奏明快，歌词密集且挑战性极高，「首次录音时曾模仿AI demo般的澎湃亢奋唱法，结果完全唞唔到！」经多番调整终找到属于自己的演绎方式。

无缘同Tyson Yoshi合作

MV方面，陈辉阳早在构思阶段已锁定演出阵容，邀得廿四味成员Brian（李凯贤）及张继聪助阵。小肥爆料指，陈辉阳平日与Brian一起健身而促成合作；至于张继聪，则因陈辉阳联想到电单车骑士的神髓而力邀，最搞笑是对方直至拍摄当日才发现张继聪原来懂驾电单车。此外，陈辉阳原定想Tyson Yoshi（程浚彦）在结尾从雪柜现身并被小肥AI一拳击中，可惜因档期问题未能成事。

丽英Rap

《不醒人士》歌曲另一亮点，是陈辉阳突发奇想在段落中加入Rap，并交由钟说撰写Rap词，原意由钟说亲自主理，惟对方最终未能答应，团队遂联想到丽英，认为她能演绎出钟说笔下的独特感觉，小肥亦感激丽英爽快答应，为歌曲增添惊喜色彩。

小肥「入五」有愿望

踏入「入五」之年，小肥透露已密锣紧鼓筹备另一首新歌《四舍五入》，灵感源自与音乐人李拾壹（李志峰）、梁栢坚的对话，歌词道尽50岁男人的内心感触，他坦言首次读词已感动落泪。与此同时，小肥更预告正计划推出黑胶唱片，设计构思为一面收录广东歌，另一面则由台湾音乐人陈少霞一手包办国语歌，期望为乐迷带来双重惊喜，展现音乐路上的新里程。