黄婧灵打卡40年老店至爱蚬蚧鲮鱼球 梅小惠罕露面为穿旗袍饮10日斋啡Keep Fit

饮食节目《美食新闻报道》明晚一集「睇下食评先」中，黄婧灵（波波）孖食评家KC Koo出动，帮衬一间逾40年历史的粉面店。波波自言爱鱼片头河粉，鱼片头要符合三个原则︰就是要有鲜味、爽口、弹牙；KC讲解此面店自何文田胜利道起家，搬到现舖加起来已有40年历史︰「以鱼蛋粉面起家，经营到今时今日已经系第二代，其他食物都做到好出色。」

黄婧灵识饮识食

至于他们推介的是鱼蛋粉面以外的食物，包括柱侯牛筋腩河、蚬蚧鲮鱼球及波波至爱的鱼片头，而波波特别钟情蚬蚧鲮鱼球，「主角是醮料的蚬蚧，正宗食法是一粒鲮鱼球配一粒蚬，咸香十足！」此外，今晚一集则请来久未露面，有「靓女惠」外号的梅小惠担任嘉宾，她带住蔡景行（行仔）到北角自家饭堂试菜。小惠依然鬼马，跟行仔的对话中差点令行仔招架不住，笑料不绝。小惠忆起当年在TVB参演《欢乐满东华》时的逸事，试过为穿旗袍出镜，一连10日饮斋啡保持体态，笑说︰「以前竞争大咩都要试，啲人话model都系靠饮斋啡瘦身。仲有你知个节目系播到深夜，只要挨到个钟数，过咗《晚间新闻》嘅时间，就可以喺后台打边炉，仲好多嘢食，真系好疯狂！」