伍富桥密谋组球场父子兵 迷上匹克球 征战海外超过瘾｜名人杂志

新兴体育项目匹克球（Pickleball）近年于香港大行其道，吸引大量娱圈中人入坑成为爱好者，其中歌手伍富桥（Alvin）作为运动健将，不仅瞬间赶上热潮，随后更活跃于海外及本地赛事，并成为屡获业余比赛奖项的星级球员。伍富桥早前携同澳门首位匹克球全职运动员梁豪天接受本刊专访，分享由分别成为业余与职业选手的历程，海外赛事彪炳战绩之余，即将成为人父的伍富桥未来更打算组成「父子兵」，一同出赛及享受匹克球乐趣。撰文：莫匡尧 摄影：林宾尼

伍富桥正积极参与海外赛事，坦言与不同国家的球员交手，令他放眼看世界。

伍富桥于2022年疫情期间首次接触匹克球，偶然因为俱乐部网球场额满，随教练尝试匹克球，但未决定长期投入，及至去年在陈安立（Brian）邀请下重燃兴趣，更即兴应考匹克球教练：「即刻报名下星期考试，庆幸拥有网球与乒乓球底子，因此合格成为匹克球教练，自此便一直沉迷。」梁豪天曾为澳门网球代表队成员，曾两度出战亚运会，因伤患从网球坛退役后，于2023年在朋友介绍下学习匹克球，由100元不到的球拍开始由零学起，到2024年正式钻研切磋球技：「24年第一次到泰国参加国际比赛，发现匹克球不论氛围与选手、得到的支持与鼓励，均与熟悉的网球赛有所不同，于是每次放假便出发参加比赛，走遍韩国、澳洲、日本与印尼等地。」

曾计划投资匹克球生意

匹克球近年风靡全球，梁豪天估计全港超过一万人参与匹克球，年龄层集中于25至50岁，目前已开设多达50间球馆，许多爱好者与业余球手都在工余时间练习及参赛；伍富桥更于社交平台密切留意本地大小联赛及球会动向：「不单在周末，其实平日基本上每日都有比赛进行，大家放工便会去打波。」匹克球盛行令球馆、球拍用品等产业商机处处，伍富桥透露一度打算投资，向大众推广：「接触匹克球后曾打算开设球场，但当时疫情期间经营健身中心，于是将发展重心投放于健身，未大力发展匹克球生意。」

冲出国际 挑战群雄

伍富桥多次在本地球赛夺奖，今年上旬起更放眼海外球坛：「我并非运动员出身，虽然自小热爱运动，不论网球、羽毛球或乒乓球都一律参与，但匹克球是众多运动中，让我得到最大满足感的一项，甚至比乒乓球更高！」续指：「庆幸有机会到世界各地比赛，与不同国家的球员交手，令我放眼看世界，认识许多新朋友，接触截然不同的社群。」认为一项成功的体育项目，能让大众投入做运动，匹克球在单打上挑战体能与技术；双打则老少咸宜，适合社交联谊。不论喜欢挑战性、高难度或刺激感，匹克球都一槪满足，因此广为流行。

比赛中争取更高更强

伍富桥谈到海外赛事经验，难掩雀跃童心分享指：「今次去北京比赛，作为中国首都，见到云集世界各地好手，人数远超想像！现场观看中国香港对美国的赛事，观众都会为港队欢呼支持，现场感觉很热血，亦十分感动。」中国亦开始重视匹克球，预计快将成为中国重点发展与推广的项目。至于年初首次到外国打匹克球比赛，亦令他从奖项嘉许中发掘更大动力，追求更高深球技：「我在清迈参加一个业余公开赛单打赛事，虽然败予一位泰国高手，但最后仍获得季军，令我更投入参与不同类型的比赛。在香港大小比赛中，都曾得到不少奖项。」

伍富桥迷上匹克球后，一度想投资球场生意，但当时正值疫情，想专心经营健身中心。

二人即场示范对打匹克球，尽展球技。

伍富桥拥有网球与乒乓球底子，所以打匹克球更易上手。

人气急升 奖金激增

梁豪天作为全职匹克球运动员，自2024年起集中于内地参赛，坦言奖项以外，丰厚奖金亦成为运动员生涯的重要支持：「论奖金银码，24年实在最疯狂！许多商家与球会投资匹克球赛事，我试过在一场赛事赢得2万多元人民币！近年更多高奖金比赛，冠军奖金甚至高达40万港元，排名头8位亦有奖金。」梁豪天由2025年7月转为全职运动员，设计合适的饮食营养、作息及身体机能管理机制：「每日要进行拉筋伸展、到健身室进行中度重力锻炼，以及3小时匹克球训练，每星期最少5日，一位职业运动员的训练其实已排满日程。」至于作为业余球员的伍富桥，则尽用工余时间高强度训练：「只要有时间便会练习，始终以演艺工作为先，亦会教匹克球班，教学后也争取时间进行个人练习，虽然没有规律性训练，但每星期亦会练习3、4日、每次2、3小时。」

运动重要 BB更重要

伍富桥于4月底宣布与妻子梁兆楹（Shirley）怀孕首胎，10月初将会迎接家庭新成员「伍梁液」，Alvin毫无疑问将儿子放在首位：「如果在香港参加比赛，太太一直非常支持，我并不考虑参加海外赛事，绝对不能错过小孩出生及成长的重要时期。」续指此前曾一度幻想成为职业匹克球员，但成为人父后想像则更显远大：「可能与儿子一同打波！回想起来，我在清迈见过一对父子兵落场作赛，如果再过几年儿子识行识走，也可以教他打匹克球、一起参加比赛。现在会思考更多亲子方面，远多于做运动员，因为家庭非常重要，会考虑小朋友的未来。」

伍富桥早前到清迈出赛，虽败予一位泰国高手之手，但亦汲取到宝贵经验。

伍富桥多次在本地匹克球赛夺奖，他坦言打匹克球让他有很大满足感。

与太太正迎接新生命，伍富桥希望将来能与孩子一起打匹克球。

坚拒做怪兽家长

将成新手爸爸，伍富桥感恩上天对夫妇俩的祝福，但未必以匹克球队作为造人计划目标，满心期待地微笑指：「其实今次亦并非计划之内，是来自上天的礼物，所以非常期待他的来临。」Alvin近日亦已开始向圈中星级爸妈好友取经，讨论育儿技巧，并悉心照顾Shirley健康：「永远都不能百分百准备好，只能保持装备自己的心态，照顾小孩以外，亦要关心太太，始终她是最辛苦、付出最多的人。」

对于未来培育儿子成长的方针，伍富桥称赞太太擅于长远计划，并以小孩快乐作为大前题：「我们不希望成为怪兽家长，尽量想小孩能快乐成长。知道主流教育系统对学童带来颇大压力，若修读国际学校则较轻松愉快，我们希望他在开心的环境成长。」儿子出生后将成为受人注目的星二代，伍富桥表示将以儿子喜好考虑曝光：「原来我还未与太太讨论，或许有些艺人朋友不希望让小孩曝光，容后再作打算吧！」