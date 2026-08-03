金秀贤隔16个月复出　面容消瘦拍片：真的非常想念大家

韩国男星金秀贤自去年3月卷入已故女星金赛纶感情争议后，演艺活动全面停摆，沉寂约1年4个月后，上月中正式重启工作，为菲律宾服饰品牌拍广告，品牌昨日公开全新形象广告，金秀贤亲自拍摄问候影片，首度露面。

影片中，金秀贤身穿简约休闲服装，脸上挂着招牌灿烂笑容，他亲切表示：「大家好，我是BENCH的模特儿金秀贤，真的非常想念大家，很开心可以透过BENCH久违地再次跟大家打招呼，希望大家继续支持BENCH，非常感谢。」令不少粉丝十分惊喜。

金秀贤被粉丝叮嘱照顾身体

不过，亦有网民留意到金秀贤比过往消瘦不少，双颊明显凹陷，脸部轮廓更为突出，粉丝都留言望他要好好照顾身体。

据悉，早前散布金秀贤与金赛纶未成年时期拍拖传闻的影片频道负责人金世义，已遭移羁押；首尔警方亦因证据不足，决定不将金秀贤移送检方。随着相关争议逐步厘清，部分曾向金秀贤追讨赔偿的广告商，据报也正与其协调后续事宜。金秀贤此番透过品牌代言正式复出，被视为其重启演艺事业的重要一步。

