林盛斌 以「自嘲」悟人生 长女尽得「正向思维」真传｜名人杂志

林盛斌（阿Bob）去年在红磡体育馆举行《The Bobfather栋笃笑》，取材自家庭生活，他忆述完骚后发觉尚未触及不同议题的个人观点，尤其在工作发展上有许多值得分享的故事，因此刚完成巡回演出、旋即准备今次《BOBMAN搏命先生》，集中火力自揭娱圈生涯奋斗辛酸史。阿Bob接受专访时罕有谈起生涯最大转捩点，更分享一直以「自嘲」作为人生态度、面对高低起跌，望欢笑外引发观众思考，而其中尽得其自嘲真传者，竟是长女林霏儿。撰文：莫匡尧 摄影：谭志光

阿Bob乘胜追击，刚完成巡回演出就马上准备今次的《BOBMAN搏命先生》。

阿Bob将第三次栋笃笑起名为「搏命」别具意义，皆因他今时今日能够身兼电台主持、金牌司仪及演员等多重身份，源自初出茅庐时首次放手一搏。当年大学毕业的阿Bob加入电台，原任职营销部门：「在电台负责卖广告、演唱会套票与赞助，入职9个月后收入已高达5万、6万元。试想想2002年，这个数目到底令人多『精神』！为何当时会决定转职成为制作助理（PA），放弃成为销售主管的路线，甘愿薪金跌至8000元？」

揭弃高薪转行辛酸史

Bob忆述当年尚算电台辉煌年代，一众DJ收入基本达6位数，然而起点却是收入差距极大的助理岗位：「老板当时问我有没有想清楚，其实作出这项人生最大决定前，我已经与家人等商量，即使无法如愿成为DJ，我亦能重返销售的行列。没想过DJ这条路，一走便20年。由当年黄埔地库，今日走上红馆舞台。」黄埔与红馆虽仅隔数里，但阿Bob为成功攀上巨星殿堂，亦历经廿载愚公移山！今次栋笃笑，他希望承袭去年传统，以红馆为尾站衣锦还乡。

《BOBMAN搏命先生》巡回演出暂定19站，将以澳门、马来西亚及广州作为首三站起点，Bob近年先后四度主演马来西亚贺岁喜剧，在当地累积了一定人气，深切感受到当地朋友的支持：「得知我9月到马来西亚开骚，好多当地朋友已经踊跃预购门票『我要30张！我要50张！』所以马来西亚是我十分重要的市场！」并透露将为各地观众准备专属内容，与当地语言文化、民生及热话接轨，「栋笃笑与演唱会不同，如果陈奕迅或草蜢开演唱会，大家能对表演曲目或歌舞气氛有合理预期。但我一个人、一支咪、站在舞台讲两小时，观众亦非常『搏命』，决定买飞支持实在付出颇大勇气，所以十分十分感激！」

「仔女巴不得我出埠」

对于即将走遍世界各国，阿Bob笑言三女一子无意随行乘机旅行，反而恨不得他尽快开骚，更搞笑模仿子女语气说：「爸爸最好赶快出埠工作，有多远去多远，别留在家中烦着我们！」而太太亦一贯全力支持他拚搏工作。阿Bob形容巡演如大长征，过程不单疲累，脑袋更要不停运转：「好像每个月考一两次会考一样！但完成后知道眼界、成就将更上一层楼，觉得非常值得！」他更谦称在栋笃笑领域、自己只有小学生程度：「子华神（黄子华）简直是我的超级偶像、大前辈！我仍似小学生一样开始做栋笃笑、慢慢升上中学，但他早已登峰造极、是大学教授级别！」又笑指不敢奢望演出能登上串流平台播放，若有零星片段能如黄子华昔日演出一样在网上流传，便已心满意足。

阿Bob今次新巡演将集中火力自揭娱圈生涯奋斗辛酸史。

阿Bob自爆仔女巴不得他出埠工作。

被质疑只拍低成本戏

阿Bob今次开骚将自揭生涯辛酸，蕴含自嘲式幽默的人生态度，大小挫折均能成为材料，他忆述：「曾有外国记者问我为何往往只参演某类戏，而非大制作？当然我知道他的用意，觉得我往往只能参演搞笑、低成本电影。我会将这类经历记下来，演变成笑话、透过自嘲让观众知道能幽默面对。」阿Bob步入幕前以来，透过许多自我矮化、夸张呈现外形瑕疵等方法娱乐观众，他坦言自嘲是人生态度，能帮助消化好多跌碰和问题：「喜剧演员往往会将观众的快乐建筑在自身痛苦之上。透过自嘲，容易让大家产生共鸣，最重要在自嘲过程中，令观众觉得其实自己遇上同类事情时，能否用同样态度与方向去解决呢？」在散播欢笑外，阿Bob都希望观众能有所得着、引发思考。

林霏儿早前分享一辑内衣照片，展现自信。

长女林霏儿承继阿Bob正面性格，笑对网上的正面及负面评价。

长女承继正向思维

阿Bob以自嘲作为经历波折的人生态度，而长女林霏儿就完全承继其正向思维，近年霏儿不时随爸爸出席公开活动、活跃于社交媒体，讨论度颇高，阿Bob直言欣赏长女独立面对公众的态度：「当然她承继得最多，毕竟年纪最大。我注意到她应对外界正、负面评价时，即使针对她的容貌、身型、打扮与品味，她亦大方得体地处理到。」作为父亲，阿Bob尊重霏儿公开社交平台的自由，同时对女儿豁达、成熟的态度感惊喜：「遇到网民攻击，或许是我的haters恶意批评，但女儿的反应却相当正面，或以一句祝福作为回应。有时我会关心她的心情，担心评论或相关报道对她造成影响，但她拒绝让负面留言影响，甚至觉得『唔会少忽肉』而选择不删除个别留言，令我都好欣赏她的勇气与器量！」