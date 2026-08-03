钟培生喜得千金送汪明荃奢华姜醋礼盒 米芝莲星级名店索价竟$400有找

「百亿富三代」钟培生于今年7月获新婚妻诞下一女，庄雅婷正在坐月。汪明荃（阿姐）近日在社交平台分享钟培生夫妇荣升父母的喜悦，曝光收到星级姜醋，而且礼盒内的贺卡，印上传统祝词：「喜至庆来 明珠入掌 共欢同乐 永永其祥」，证实钟培生与庄雅婷喜迎千金。

汪明荃恭贺钟培生弄瓦之喜

从汪明荃日前分享姜醋的照相中，见到贺卡下款写上「钟培生 钟庄雅婷 敬赠」。汪阿姐以多角度为姜醋礼盒拍照，又发文祝贺钟培生与庄雅婷：「收到钟培生钟庄雅婷送来BB女姜醋。恭喜『弄瓦之喜』。」

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钟培生夫妇送上的姜醋礼盒极具派头，见到礼盒内有一罐密封的圆形瓶罐，上方的瓶盖及礼盒外印有半岛酒店旗下米芝莲一星中菜厅「嘉麟楼」的经典标志。礼盒以贵气的枣红色为主调，并配上奢华的金线点缀，而装著姜醋的密封罐用上金色盖，完美展现出豪门世家的非凡气派，据悉二人份的姜醋礼盒定价为398元。

钟培生如汪明荃世姪

钟培生与汪明荃的渊源甚深，因钟培生母亲是汪明荃相识多年的好友，钟培生过往出席活动时，曾笑指是汪明荃「睇住大」的世姪。钟培生在今年初向年差近10载、曾参选港姐的现任区议员庄雅婷求婚，钟培生因在位于浅水湾的钟家大宅内进行仪式，除有管弦乐团现场伴奏，更见到钟培生以《进击的巨人》电影级场景，从30米高空吊威也一跃而下，画面震撼的豪华求婚仪式，而一度掀起话题。

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