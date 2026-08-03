杨明庄思明结婚丨马国明薛家燕等近百艺人到贺阵容劲过台庆 庄思敏突问新娘嫁杨明为你嘅合法妻子？

杨明与庄思明（Lisa）结束10年爱情长跑，早前被《星岛头条》独家率先曝光，于8月2日在马来西亚吉隆坡JW万豪酒店（JW Marriott Hotel）举行婚礼。杨明与庄思明在圈中人缘极佳，近百位圈中好友飞抵吉隆坡到贺，阵容堪比电视台台庆。而庄思明的家姐庄思敏昨晚（2日）在台上更语出惊人，引发现场震撼爆笑。

杨明庄思明婚宴好热闹

庄思明与杨明的梦幻婚礼，现场细节尽显心思外，大批圈中人更是难得一见，当中除了担任婚礼司仪的庄思敏及黄建东外，出席宾客有高层乐易玲、前TVB监制戚其义及潘嘉德外，还有马国明与太太汤洛雯、薛家燕、黎诺懿、姚莹莹、罗天宇、樊亦敏、陈庭欣、王子涵、陈懿德、邵音音、肥妈（Maria Cordero）、「黑妹」李丽霞、梁丽翘、吴沚默、谭嘉仪、林钰洧、邝洁楹、彭慧中、张美妮、张慧仪、杨卓娜、关礼杰、关嘉敏、刘晨芝、黎瑞恩、卫志豪、马蹄露、赵永洪、何晋乐、李忠希，以及刚在红馆开完演唱会的李昊等。

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杨明庄思明多度咀嘴

在现场气氛带动下，马国明、薛家燕、黎诺懿、樊亦敏、黎瑞恩等成为「集邮对象」，不断被宾客拉着合照。而庄思明好姊妹谭嘉仪则上台唱出一曲《今生今世》，祝贺一对新人。杨明与庄思明在宾客欢呼中多度咀嘴，场面热闹又感人。

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庄思敏越讲越错

不过现场发生小插曲，担任婚礼司仪的黄建东与庄思敏问一对新人问题时，庄思敏一度口误，而杨明则因太紧张而令宾客爆笑。庄思敏问妹妹庄思明：「我问Lisa啊…庄思明，你愿唔愿意，喺在场咁多位宾客嘅面前见证，嫁杨明为你嘅合法妻子？」全场闻言陷入爆笑时，庄思敏亦惊觉口误想补救：「即系你成为佢妻子，唔好意思啊！成为你嘅…丈夫？」庄思明掩嘴忍笑后，冷静表示：「我愿意！」

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杨明娶庄思明举手表态

到黄建东问杨明：「我问新郎哥，杨明先生，你愿唔愿意喺在场宾客见证下，娶庄思明小姐为你嘅合法妻子？」杨明一度沉默，令黄建东极紧张，最终杨明举起左手大声表示：「我愿意！」获全场欢呼。

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