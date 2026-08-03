Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄博音乐会爸爸惊喜上台吹色士风 小红书结缘邀林二汶任嘉宾 回应《中年好声音》停办不可惜

影视圈
更新时间：07:00 2026-08-03 HKT
发布时间：07:00 2026-08-03 HKT

黄博一连两场《it’s all aBOut》音乐会昨晚举行尾场，吸引江美仪、刘洋、韦绮姗、周国丰及贾思乐等前来捧场。黄博现身后连唱多首歌，之后她开口跟大家打招呼：「Hello 大家好，今晚大家会听到好多歌，啲歌可能比赛未唱过，或者我喺比赛唔系咁唱，因为啲歌喺好多个晚上都陪住我，希望你哋钟意。」随后唱出林忆莲的《愿》，她指这首歌令她回忆起十多年前一位来自北京的朋友，看林忆莲演唱会期间，因知自己很喜欢这首歌，所以忆莲唱时就打电话给她直播。

黄博父母经常对唱

Encore时，黄博唱出《零时十分》，黄爸爸在中段上台吹色士风为女儿伴奏，唱完后黄博先多谢爸爸，她指爸爸和妈妈都很喜欢唱歌，是她音乐启蒙好重要的人：「爸爸识好多乐器，识打鼓，识弹keyboard，识吉他，我记得佢有一次带我去佢单位一个歌唱比赛。佢哋唱《明天会更好》，然后佢系其中一位主音。」她又谓父母经常对唱，所以自己在家中不敢唱歌。

林二汶跟黄博三度见面终同台合唱

之后另一嘉宾林二汶出场，两人合唱《打错了》及《喜欢你现在的样子》，二汶笑言今次与黄博才第三次见面，第一次在慈善活动上，因黄博很怕丑，故只打了招呼，至于第二次就是为音乐会彩排，但笑指与黄博仍没有眼神交流，又坦言自己一直有留意黄博，大赞对方的唱歌片好有追看性，故很期街两人有合作的机会，但没想到被黄博抢先邀请，黄博就亦承认自己怕丑，因二汶也曾担任歌唱比赛导师，所以不敢望二汶，又指当初在网上邀请二汶任嘉宾，对方也二话不说答应，觉得好感动和开心。

黄博爸爸同台伴奏圆梦

黄博在完骚后受访，对于完成两场会，她觉得很感动，提到爸爸现身任嘉宾，黄博指爸爸事前也有点紧张，怕自己吹得不好，幸得团队鼓励，至于有爸爸帮忙伴奏是否感压力？她说：「最初排练时候好感动，但系我希望俾到大家一个好美好嘅回忆同埋画面，可以同爸爸同台我都算圆梦。」至于黄妈妈会否呷醋女儿不请她做嘉宾？黄博就笑指妈妈不会介意。

黄博与林二汶盼日后音乐上更多交流

至于二汶，黄博指她在自己心中是有经验的歌手，也有很多好的作品，对方能来感到荣幸，日后若有机会也希望两人在音乐上能有更多交流，问到是否有向她邀歌？她表示暂时未，但希望在音乐上有更多合作。黄博指两人在小红书上认识：「然后大家表达咗对对方音乐嘅钟意，好似有一种因为音乐而出现嘅缘分，所以就决定喺呢个场合作。」

黄博望大家留意《中年4》参赛者追梦

另外，提到完成《中年好声音4》后将会停办一年，她指有听到，问到是否感可惜？黄博表示不会：「监制佢哋嘅考量应该基于希望将最好嘅呈现畀大家，所以我觉得佢哋嘅决定应该系为咗《中年好声音》呢个大家庭考虑。」她又觉得这节目能带给大家好多好好的作品和回忆，但由于《中4》参赛者仍在参赛，所以希望大家更留意节目，因仍有一批选手为梦想努力中。至于《中4》近期传出有参赛者不满赛果，黄博坦言没留意，但亦有睇节目，很喜欢陈旭培唱《阿士匹灵》的演出。
 

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
13小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
影视圈
9小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
18小时前
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
社会
8小时前
01:56
三项铁人赛失踪｜60岁男选手送院亡 体能优异为退休水警 外号大只佬多次参赛
突发
15小时前
杨明庄思明结婚丨吉隆坡豪华酒店举行盛大婚礼 场内画面流出 梦幻星海主题极尽奢华
杨明庄思明结婚丨吉隆坡豪华酒店举行盛大婚礼 场内画面流出 梦幻星海主题极尽奢华
影视圈
10小时前
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
影视圈
17小时前
杨明庄思明吉隆坡结婚 新娘Lisa披奢华裙褂敬茶满身金器 新郎爆蜜月延期将返港搞盛大派对
杨明庄思明吉隆坡结婚 新娘Lisa披奢华裙褂敬茶满身金器 新郎爆蜜月延期将返港搞盛大派对
影视圈
14小时前