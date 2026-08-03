黄博音乐会爸爸惊喜上台吹色士风 小红书结缘邀林二汶任嘉宾 回应《中年好声音》停办不可惜

黄博一连两场《it’s all aBOut》音乐会昨晚举行尾场，吸引江美仪、刘洋、韦绮姗、周国丰及贾思乐等前来捧场。黄博现身后连唱多首歌，之后她开口跟大家打招呼：「Hello 大家好，今晚大家会听到好多歌，啲歌可能比赛未唱过，或者我喺比赛唔系咁唱，因为啲歌喺好多个晚上都陪住我，希望你哋钟意。」随后唱出林忆莲的《愿》，她指这首歌令她回忆起十多年前一位来自北京的朋友，看林忆莲演唱会期间，因知自己很喜欢这首歌，所以忆莲唱时就打电话给她直播。

黄博父母经常对唱

Encore时，黄博唱出《零时十分》，黄爸爸在中段上台吹色士风为女儿伴奏，唱完后黄博先多谢爸爸，她指爸爸和妈妈都很喜欢唱歌，是她音乐启蒙好重要的人：「爸爸识好多乐器，识打鼓，识弹keyboard，识吉他，我记得佢有一次带我去佢单位一个歌唱比赛。佢哋唱《明天会更好》，然后佢系其中一位主音。」她又谓父母经常对唱，所以自己在家中不敢唱歌。

林二汶跟黄博三度见面终同台合唱

之后另一嘉宾林二汶出场，两人合唱《打错了》及《喜欢你现在的样子》，二汶笑言今次与黄博才第三次见面，第一次在慈善活动上，因黄博很怕丑，故只打了招呼，至于第二次就是为音乐会彩排，但笑指与黄博仍没有眼神交流，又坦言自己一直有留意黄博，大赞对方的唱歌片好有追看性，故很期街两人有合作的机会，但没想到被黄博抢先邀请，黄博就亦承认自己怕丑，因二汶也曾担任歌唱比赛导师，所以不敢望二汶，又指当初在网上邀请二汶任嘉宾，对方也二话不说答应，觉得好感动和开心。

黄博爸爸同台伴奏圆梦

黄博在完骚后受访，对于完成两场会，她觉得很感动，提到爸爸现身任嘉宾，黄博指爸爸事前也有点紧张，怕自己吹得不好，幸得团队鼓励，至于有爸爸帮忙伴奏是否感压力？她说：「最初排练时候好感动，但系我希望俾到大家一个好美好嘅回忆同埋画面，可以同爸爸同台我都算圆梦。」至于黄妈妈会否呷醋女儿不请她做嘉宾？黄博就笑指妈妈不会介意。

黄博与林二汶盼日后音乐上更多交流

至于二汶，黄博指她在自己心中是有经验的歌手，也有很多好的作品，对方能来感到荣幸，日后若有机会也希望两人在音乐上能有更多交流，问到是否有向她邀歌？她表示暂时未，但希望在音乐上有更多合作。黄博指两人在小红书上认识：「然后大家表达咗对对方音乐嘅钟意，好似有一种因为音乐而出现嘅缘分，所以就决定喺呢个场合作。」

黄博望大家留意《中年4》参赛者追梦

另外，提到完成《中年好声音4》后将会停办一年，她指有听到，问到是否感可惜？黄博表示不会：「监制佢哋嘅考量应该基于希望将最好嘅呈现畀大家，所以我觉得佢哋嘅决定应该系为咗《中年好声音》呢个大家庭考虑。」她又觉得这节目能带给大家好多好好的作品和回忆，但由于《中4》参赛者仍在参赛，所以希望大家更留意节目，因仍有一批选手为梦想努力中。至于《中4》近期传出有参赛者不满赛果，黄博坦言没留意，但亦有睇节目，很喜欢陈旭培唱《阿士匹灵》的演出。

