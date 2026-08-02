单立文爆偷着老婆胸围底裤 刘丹难忘扮Iron Man 大爆《爱回家》秘闻｜一周星星

《一周星星》今集请来快将大结局的长寿处境剧《爱·回家之开心速递》六位「熊家」成员，「熊树根」刘丹、「熊树仁」单立文、「熊尚善」滕丽名、「熊若水」吕慧仪、「金城安」周嘉洛、「龚烨」张景淳担任嘉宾，接受主持区永权访问，一起重温剧中的经典画面，分享镜头背后鲜为人知的故事。

滕丽名赞周嘉洛有演艺天分

「熊家精神，见得人，拜得神，唔会失礼人」熊家六位成员齐齐异口同声讲出「熊家家训」，相当团结。谈到《爱·回家之开心速递》播映时间近10年，回想起首日开工拍摄难忘事，滕丽名大赞「阿仔」周嘉洛有演艺天分：「佢争开窍」，单立文则爆料指周嘉洛是「公审」目标，连一向慈祥的刘丹都忍不住加把口投诉，相当搞笑。

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单立文偷着豹嫂胸围底裤

节目中先后播出熊家人「剧透者联盟」、「吃屎陈师奶是精神领袖」、「伪娘安仔捉贼记」、「校园小福星」、「今天终于嫁给你了」等单元经典片段。周嘉洛与单立文反串「扮女人」造型维妙维肖，为了演活少女心，二人背后奇招尽出，单立文更「出动」老婆胡蓓蔚内衣：「化女人妆化到瞓着咗」、「我偷咗我老婆胸围底裤试着」。周嘉洛则坦承曾对于「扮女人」一度有过担心：「一开始For Fun 系OK嘅，后来愈写愈多就会担心大家认真咗。」

刘丹难忘扮Iron Man

至于刘丹就对于熊家人齐齐变身英雄人物造型最印象深刻：「𠮶集个个演员都辛苦，我扮Iron Man着嘅盔甲因为未必咁啱身，要夹硬去就番个盔甲。」至于最感动场口，大家都觉得是「龚水」结婚，吕慧仪忆述当时身边亲友不停追问她是否结婚，单立文更自爆当时自己有真做人情：「我畀咗（红包）PA。」

滕丽名忆跟袁文杰难忘画面

「你问我答」环节则请来同剧演员「高栢菲」汤盈盈、「潮伟」袁文杰、「艾顿壮」焦浩轩等访问六位「熊家人」。滕丽名忆述与袁文杰合作初期最难忘画面，是二人为了一个动作齐齐受伤：「佢将我抛咗出街，我伤咗条腰，佢膝头哥都受伤。」焦浩轩及李芷晴追问周嘉洛「究竟同剧入面几多个女艺员拍过拖？」，周嘉洛闻言后一脸尴尬。

「熊家」真情告白催泪结语

六位「熊家人」戏里戏外感情相当好，更先后抛出多句感动说话：「想约咪约啰」、「我Proud of我哋熊家人」、「我哋好骄傲同满足」。

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