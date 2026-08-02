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施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月

影视圈
更新时间：22:48 2026-08-02 HKT
发布时间：22:48 2026-08-02 HKT

香港传奇电影人施南生今日（2日）于君悦酒店举行「南生 安歌」追思会，现场以庄重素雅的蓝白花海布置。大会同步公开「不舍 永记 留芳」网上悼念册，首度曝光大量施南生极具历史价值的珍贵相片，让大众回顾她精彩的一生。相册收录了施南生五十年代与家人于九龙界限街的温馨黑白照、在马利诺修院学校夺得英文诗歌朗诵比赛第一名的清丽校服照，以及远赴西非加纳与英国留学的少女倩影。李安、吴宇森、许鞍华、贾樟柯、林子祥、叶蒨文等多位影坛重量级人物皆齐聚或撰文哀悼，共同追忆这位香港影坛巨擘。（网路版「施南生纪念相簿」：https://www.filmworkshop1984.com/main

施南生70年代始接触香港影视圈工作

施南生自70年代开始踏足香港影视圈工作，凭借卓越的交际与语言天赋，逐步建立起庞大的国际人脉。悼念册内曝光了许多施南生的私生活珍贵照片，当中不仅有她与圈中好友、家人及前夫徐克的生活点滴，更见证了她与众多国际影星的深厚友谊。相册中可见施南生与尚格·云顿、米基·洛克、莫西·戴蒙、郑雨盛、金·罗宾逊以及韩国奥斯卡得主尹汝贞等人的珍贵合照。她更多次代表香港出席国际影坛盛事，足迹遍及平壤官方交流、瑞士卢卡诺国际电影节、日本东京国际电影节、韩国堤川国际音乐电影节、韩国釜山国际电影节、义大利乌甸尼远东电影节，以至法国康城影展，为推广香港电影不遗余力。

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施南生加盟「新艺城」创造历史

作为开创香港电影黄金时代的灵魂人物，施南生的辉煌事业在80年代攀上高峰。相册重现了她于1983年加盟「新艺城」，与麦嘉、石天、黄百鸣、徐克、泰迪罗宾、曾志伟合称「新艺城七怪」的经典群体照。同年筹拍《最佳拍档3：女皇密令》时，她亲自协调并成功邀请《007》系列的理查德·基尔参演；1997年她再与徐克赴美拜访《教父》导演法兰西斯·福特·科波拉，展现顶级制片人的跨国推动力。其卓越贡献让她于2014年荣获第67届卢卡诺国际电影节「最佳独立制片人奖」，成为首位获此殊荣的华人制片人。

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王家卫、林子祥致敬施南生

在众多挚友的深情悼词中，尽显施南生温暖的为人与非凡才华。著名导演王家卫亲笔撰写告别小卡致敬：「施南生女士是香港的杰出电影制片人，一生成就无数经典，值得我们怀念。」台湾名嘴蔡康永在悼念册中特别感谢施南生的提携之恩，让他有机会成为主持人，并怀念她过去常大力拍打自己的背部、提醒他改善驼背陋习的温暖细节。李安表示：「南生姐是我们电影界的典范，舍不得她离去。永远记得她。」林子祥则回忆起1983年两人前往法国出差时，施南生随性拿起随身听听完旋律后，便即兴用法文为他的歌曲〈巴黎街头〉填写前奏歌词。这首由她亲笔创作的法文小诗，成为林子祥此生收到最特别、最珍贵的礼物。

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