中年好声音4｜吴亦伟粤语不清仍夺高分惹议  周国丰认「唔知唱咩」照畀95分遭网民围插

《中年好声音4》最新一集「十强赛」以「突破之夜」为主题，十强选手各自跳出舒适圈挑战自我。其中，选手吴亦伟再次向难度挑战，选唱侧田夹杂R&B及Rap元素的广东话快歌〈决战二世祖〉，最终获得92分高分，惟其不纯正的广东话发音再次掀起网上热议，不少网民直指「唔睇字幕根本唔知佢唱乜」，质疑评分标准。

吴亦伟广东话被指仅达「两成」

在比赛中，吴亦伟挑战粤语R&B及Rap歌曲，虽然在真假音转换上游刃有余，加上其招牌的「Chill爆」台风和弹舌音，令演出玩味十足，获评审张佳添以「抵死」和「乞人憎到我好钟意你」来形容其独特态度。然而，其广东话发音依然是致命伤，全曲充满「歪音」，连主持车婉婉亦坦言：「吴亦伟系好畀心机去学广东话，依家应该学到两成」，可见其咬字仍有极大进步空间。

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周国丰「矛盾评语」成焦点

是次评审团最令人惊讶的一幕，来自一向被指评分严谨的周国丰。他给予吴亦伟95分，但评语却极度矛盾，他直言：「佢前面咬字系比较清晰，去到后面，咦老实讲，佢唱紧咩呀，但我已经冇理喇。」周国丰续称这正是「音乐嘅魔力」，可以冲破语言界限。

吴亦伟不得网民民心

然而，广大网民对此说法并不买帐。根据网上截图，大量留言反映吴亦伟似乎并不得民心，许多观众表示根本无法听懂其歌唱内容，「根本唔知佢唱乜」、「一个字都听唔清楚」、「鹅圆荃听吴鸣距畅乜」等留言不绝于耳。对于周国丰的评分，网民更是大表不满：「阿周生都比得出95，真系不知所谓」、「周国丰讲架有d位唔知你唱乜，有音乐感就得，咁唱歌黎做乜？听纯音乐咪得lor」。不少观众认为评分有失公允，纷纷表示「睇到分数我自醉」、「82分都俾多啦」，认为评判的标准令人匪夷所思。

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