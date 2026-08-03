《非份之罪》吴启华老婆贝安琪比坚尼有睇头  Fit爆身材展贵妇气质  9岁儿拥四国血统劲靓仔

现年44岁、早前于TVB热播剧《非份之罪》中饰演吴启华外籍妻子的混血名模贝安琪（Ankie Beilke），近日带同9岁的儿子贝小龙（Sebastian）到泰国度假。这趟难得的亲子假期中，虽然不见其外籍时装设计师丈夫Simon van Damme入镜，但从一张张角度绝佳、充满爱意的照片中，不难推断丈夫正是默默守候在旁、为母子俩记录美好时刻的专属摄影师。

贝安琪比坚尼闪耀泰国

度假期间，贝安琪入住当地的高档奢华酒店，并在酒店的无边际泳池及绝美海滩旁，穿上多套比坚尼及性感泳衣。拥有模特儿高䠷身材与精致脸庞的她，在大方展示丰满上围之余，全身更是紧致且没有一丝赘肉，火辣的腰臀线条性感程度爆灯，整体状态完全不像是已过不惑之年的母亲。她热爱运动的个性也展现在旅程中，即使在度假仍不忘抽空到酒店健身房做GYM维持身型。当她穿上清凉装束游走于泰国街头或落日沙滩时，更无意间散发出一种高雅的贵妇气质，每张照片都如同时尚大片般吸睛。

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贝安琪儿子靓仔到震

除了贝安琪的逆龄状态令人称羡，她9岁的儿子贝小龙（Sebastian）也成为网民焦点。在母子的温馨合照中，小龙的身高已经悄悄抽高到了妈妈的肩膊位置，身型相当高䠷。更引人瞩目的是他那得天独厚的深邃五官，由于母亲是中德混血，父亲则拥有摩洛哥及加拿大血统，身为四国混血儿的小龙精致脸庞简直「靓仔到震」，完美继承了父母的优良基因。小小年纪就星味十足的他，未来若要跟随母亲脚步进军娱乐圈，绝对是轻而易举且指日可待。

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