杨明庄思明结婚丨吉隆坡豪华酒店举行盛大婚礼 场内画面流出 梦幻星海主题极尽奢华

TVB情侣杨明与大马拿督庄宝女儿庄思明（Lisa）拍拖十年，今日（8月2日）于女方家乡马来西亚吉隆坡的五星级JW万豪酒店举行盛大婚宴，圈中不少好友亲身飞抵当地见证。随著婚宴正式开始，有份出席的宾客亦纷纷于IG等社交平台分享现场影片，令极尽梦幻奢华的婚宴场地首度曝光。

杨明庄思明婚宴现场变浪漫星海

从影片中可见，婚宴现场以蓝紫色调作主体，打造成一片浪漫星海。一对新人进场的通道两旁布满巨型发光星星装置，配上蓝紫色花海，气氛相当梦幻。新郎杨明身穿白色西装，牵著身穿纯白露肩婚纱的庄思明，在全场宾客的欢呼及闪光灯下缓缓进场，二人全程满脸幸福甜笑，并不断向两旁宾客挥手致意，场面温馨又热闹。

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杨明与庄思明接受众人祝福

婚宴的舞台入口中央挂上二人英文名字母「ML」的霓虹灯牌，象征杨明与庄思明的英文名「Ｍatt」及「Lisa」。庄思明手持紫色花球，配衬场地色调，显得高贵优雅。一对新人在星光与花海的映衬下，接受众人祝福，为这场长达十年的爱情长跑，写下完美新一页。

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群星出席杨明与庄思明婚前派对：