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谢贤离世｜谢婷婷晒细仔可爱片疗愈人心 继承父亲遗志潇洒看人生 四哥未见孙仔留遗憾

影视圈
更新时间：11:00 2026-08-03 HKT
发布时间：11:00 2026-08-03 HKT

一代巨星「四哥」谢贤7月16日离世，其身后事由儿子谢霆锋与女儿谢婷婷低调办妥。近日，谢婷婷在社交平台IG上分享了与家人朋友的温馨饭局照，以及一段儿子的可爱影片，似乎已逐渐走出丧父之痛。照片中，谢婷婷与外籍老公Mathew及一对子女于餐厅跟友人用餐，她写道：「Just this. With my people. Nothing else.」，表达了家人陪伴便是最好的慰藉。这也让人看见，四哥那份潇洒豁达的人生观，完美遗传给子女。

谢贤生前对孙仔疼爱有加

谢婷婷近年回到加拿大定居，生活重心全在家庭。她去年与外籍伴侣Mathew诞下儿子Brooklyn Milne，并在今年初惊喜宣布已秘婚一年，对私生活极为保护。据早前《东周刊》独家报导，谢贤生前对谢婷婷的一对子女疼爱有加，尤其对混血男孙Brooklyn更是充满期待，不仅经常要求视像通话，更曾承诺要送他一份家传之宝作为一岁生日礼物，可见爷孙情深。

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谢贤三代同堂相聚梦碎

然而，这次家庭团聚却留下一个无法弥补的遗憾。据知情人士对《东周刊》透露，谢婷婷原已计划在儿子Brooklyn于7月20日一岁生日时，带他返港让外公谢贤亲手抱抱，三代同堂共享天伦。可惜天意弄人，谢贤在孙仔生日前夕病情急转直下，谢婷婷虽紧急改机票返港，最终仍无法完成让爷孙见面的心愿。虽然无法一起切蛋糕，但子女与孙儿在他最后时光的陪伴，也算是圆了谢贤最后的心愿。

谢婷婷活在当下晒凑仔乐

面对至亲离世，谢婷婷选择继承父亲乐观的态度，活在当下。在她分享的影片中，刚满一岁的儿子Brooklyn在草地上摇摇晃晃地追著一只小鸭子，步伐可爱，充满童真与活力，画面疗愈。不少网民感叹，这份对生命的热爱与珍惜，正是谢贤留给家人最宝贵的礼物。

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