谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模

《星岛头条》早前收到独家消息，一代巨星「四哥」谢贤（Patrick Tse）因肺炎于7月16日与世长辞，享寿89岁，消息震惊娱乐圈。其前妻甄珍得悉噩耗后悲痛万分，坦言虽然二人早已分开，但谢贤在心中始终占有重要位置。近日甄珍的妹妹、一代玉女歌手银霞，在社交平台分享了一张极之珍贵的昔日合照悼念这位前姊夫，照片中谢贤与甄珍的甜蜜互动，以及他私下不为人知的一面，都让人对这位巨星更添怀念。

银霞分享谢贤甄珍珍贵合照

银霞分享的这张旧合照，画面充满了青春与欢乐的气息。照片中，谢贤将甄珍抱在怀里，两人脸上挂著灿烂的笑容，甄珍从后方环抱著谢贤，双方眼中充满爱意，幸福感满溢。当时仍是小孩子的银霞则站在一旁，面露天真烂漫的笑容，表情轻松自然，可见她与谢贤早已十分熟稔，关系亲如一家人。

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谢贤谢霆锋五官气质一模一样

最令网民津津乐道的，是年轻时谢贤的顶级颜值。照片中的他，五官深邃立体，气质风流倜傥，一颦一笑都散发著巨星魅力。网民细看后纷纷惊叹，年轻的谢贤不论是样貌、神态还是气质，都与儿子谢霆锋如出一辙，感叹「父子超级像」、「这时期的谢贤等于谢霆锋」，完美印证了谢家的强大基因。

谢贤曾带银霞到学校面试

除了照片本身，银霞分享的温馨回忆，更让人看到谢贤一流的人品。她忆述，小学时谢贤到家中探望姊姊，即使甄珍尚未收工，他仍耐心陪伴独自在家的银霞练习打字，无声的鼓励让她记忆犹新。后来，谢贤更亲自开车带她去香港国际学校面试，甚至在她初涉影坛饰演小角色时，也给予专业指导，尽显长辈的温暖与关爱。

谢贤暖心举动感动银霞

最令人感动的是，即使谢贤后来与甄珍离婚，他依然将银霞视为家人。银霞透露，当她在美国念大学时，谢贤路过旧金山机场仍不忘打电话给她，这份情谊早已超越了姻亲关系。银霞在文末感叹「遗憾他走」，短短四字道尽了对这位「暖男姊夫」无尽的思念。

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