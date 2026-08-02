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「广告女王」川口春奈突嫁国脚板仓滉宣布有喜 靠聊天软件维系Long D情

影视圈
更新时间：20:14 2026-08-02 HKT
发布时间：20:14 2026-08-02 HKT

31岁日本女星川口春奈、日本国脚板仓滉日前被爆拍拖后，今日更宣布结婚喜讯，并同时公布怀有第一胎。川口春奈今日透过社交网，上载与板仓滉的联名声明，向公众报告二人喜讯。文件中写道二人已经结婚，并提到「肚里亦已怀有我们的孩子」，期望孩子能够平安诞生，二人亦会携手建立充满欢笑的家庭。

川口春奈、板仓滉秘恋1年

据悉，二人秘恋约1年后修成正果。现于荷甲劲旅阿积士效力的板仓滉，与坐拥全国最多17个广告代言、有「广告女王」美誉的川口春奈，相隔逾9,000公里谈远距离（Long D）恋爱，靠聊天软件维系感情，之前已有报道指川口更曾趁工作空档远赴荷兰与板仓约会。他们趁世界杯结束后决定结婚，并落实婚期。川口春奈于2007年以杂志模特儿出道，2020年于NHK大河剧《麒麟来了》接替泽尻英龙华演出浓姬一角而爆红，其后连续4年蝉联广告代言数目冠军。板仓滉出身横滨，曾效力曼城、德甲球队慕逊加柏，主力后卫，他亦代表日本参加国际赛达42次，最近更在世界杯中担任日本队队长。

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