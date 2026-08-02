施南生追思会丨哥伦比亚影业、康城影展等国际影坛巨头致悼辞 曾志伟张艾嘉缅怀好友

资深电影人施南生的「南生安歌 ENCORE NANSUN」追思会于今日（8月2日）上午于君悦酒店举行。会场布置以素雅花卉为主，约500名来自世界各地的亲友及电影界合作伙伴齐聚，共同缅怀这位对香港及国际影坛贡献良多的传奇人物。

俞琤为施南生追思会担任主持

追思会现场发布了网路版「施南生纪念相簿」，珍藏了她75年人生的珍贵影像及亲友留言。追思会由俞琤担任主持，她感触表示无法在通讯录删除南生的号码，一直视对方为亲家姐。随后11位中外挚友先后上台发言，回顾施南生精彩的一生。

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施南生家人与挚友深情致意

导演徐克强调施南生从未离开，赞扬她坚守文化与友情，无私善良地让华人与不同文化的朋友平起平坐。施南生大哥施苏拯回忆妹妹从小讨人喜欢且反应快，是永远不会闷的人群焦点。维港投资联合创办人张培薇称赞她拥有最璀璨闪亮的人生，永远时尚迷人。知名星级发型师 Kim Robinson 则以一句「我们再也找不到像她一样的人」作最高致敬。

香港电影界战友缅怀施南生

新艺城拍档曾志伟赞叹施南生零负评，是演艺界的外交家与管家，更回忆她当年为《小生怕怕》找来 Vogue 美术指导，以及为《最佳拍档》亲自取英文片名的往事，感叹：「她为电影做翻译，为《最佳拍档》取英文片名Aces Go Places，很好听。她不只是我们的管家，更是个外交家，外埠业界买家都把她当成家人。Nansun的人生多姿多彩，今时今日找不到一个能与她同侪的人，虽然她已离开，但她的精神永远在我心中。」

安乐影片执行董事江志强直指施南生是他心中全世界最成功及人见人爱的人，更感激当年出发奥斯卡前获对方亲自安排试身及剪发，坦言徐克教晓我拍电影，Nansun教晓我做人。

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国际影坛巨头感恩相遇

韩国釜山国际影展创办人金东虎对其离世深感震惊，并感激她对中韩电影交流的重大贡献。法国康城影展电影部总监 Christian Jeune 赞赏她拥有罕见的完美聆听者特质，能轻易与所有人连结。哥伦比亚影业亚洲电影制作公司创办人 Barbara Robinson 则感恩被她接纳，让自己的世界变得更辽阔。

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好姊妹情深告别施南生

张艾嘉分享施南生的家有一张丰子恺的画，上面写著：「卖花人去路还香。」她认为虽然施南生走了，但是她最珍贵的友谊永远都会在的。林青霞则特意戴上施南生多年前赠送却一直不舍得用的喱士围巾出席，承诺往后会以自己的生命将对方优雅大度与爱的能量延续下去。

追思会最后在全场播放徐克原创歌曲〈从未离开过〉的感动氛围中作结。

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