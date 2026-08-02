杨明庄思明结婚丨家姐庄思敏送现金贺礼够实在 点名关嘉敏吴沚默抢花球：好多人想拍拖

TVB情侣杨明与庄思明今日（2日）于马来西亚吉隆坡结婚，身为新娘胞姊的庄思敏回乡见证妹妹出嫁，感受现场欢乐温馨的气氛。谈及为杨明与庄思明准备的结婚贺礼，身为豪门千金、大马拿督庄宝的女儿庄思敏选择了最实际的现金，笑言筹备婚礼开支繁多，给予现金能让新人自由购买心仪物品，直指：「虽然送首饰戴起来好看，但还是实用的现金最为实在。」

庄思敏祝福妹妹庄思明与妹夫杨明

被问到会否期待杨明与庄思明婚后早日升格做父母，庄思敏大方表示不希望给予新人压力，认为一切顺其自然即可，最重要是两人永远幸福美满、好好相处。至于被问到单身的她会否「抢先一步」传出好消息，她即幽默笑答：「我应该仲难啲，唔好畀咁大压力我，压力好大啊！」引来现场笑声不断。

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庄思明与杨明婚礼「抛花球」成重点环节

提到结婚仪式的重头戏「抛花球」，庄思敏透露现场有不少单身好友，非常期待随后的抢花球环节。她更特别点名吴沚默、刘晨芝及关嘉敏等多位闺密，表示：「好多人都好想拍拖，特别想关嘉敏，因之前女神配对未能成功，希望佢哋听日有机会接到花球，分享好运！」预计抢花球现场将会非常热闹。

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