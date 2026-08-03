庄韵澄邪恶视角大解放派「出浴福利」 一部位若隐若现冲击视觉 被封渣男磁石情路坎坷

44岁性感女星庄韵澄（Xenia）自离婚后，火速收拾心情，将全副精力投入到事业，以及照顾儿子身上。身材出众的庄韵澄，近日在社交平台大派福利，分享多张吸睛的浸浴照，证明失婚后仍然可以活得精彩。

庄韵澄水中若隐若现

庄韵澄近日在IG的限时动态上载影片，见到她正享受浸浴时光。庄韵澄敷上极贴面的面膜，以全素颜上阵。庄韵澄又以「邪恶视角」近距离自拍，大方展露深长的丰满上围与迷人锁骨，肌肤白滑紧致，加上水中若隐若现的修长美腿，火辣程度爆表，令网民大饱眼福。

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庄韵澄曾恋性上瘾张致恒

前名庄端儿的庄韵澄可算是渣男磁石，2013年先与患有性上瘾的张致恒拍拖，二人更一度谈婚论嫁，直到2016年分手。庄韵澄于2020年与圈外人吕成忠奉子成婚，当时男方已爆出破产、欠债等负面新闻，但庄韵澄仍义无反顾力撑，并在翌年为吕成忠诞下儿子吕崇滈（波子）。

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庄韵澄婚姻期间曾多度爆出婚姻危机，曾控诉长期遭受丈夫的情绪勒索与言语暴力，更爆出吕成忠曾在其不知情下，擅自将儿子「波子」带到台湾，以此要胁庄韵澄就范，逼得她报警求助。庄韵澄又指婚后家庭开支全由自己扛起，丈夫不仅没有给予家用，更利用家中用作监察儿子的CCTV画面，以其生活私隐及私密片作为筹码。庄韵澄更称高达7位数的公司户口在男方打理下，仅剩2万元。

庄韵澄婚变闹剧离婚结束

不过庄韵澄的指控遭吕成忠反驳，反指庄韵澄有产后抑郁，试过抱子危站露台，甚至喂儿子饮符水。庄韵澄的婚变闹剧，终在2024年以离婚方式结束。庄韵澄回复单身后，积极转战网络直播带货，凭直率的性格与亲和力，获得不少工作机会。

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