卢海鹏曾叹死剩自己一个 跟侄仔回乡笑逐颜开「原来咁多亲戚」 激动眼湿湿：今匀最威

现年84岁的前TVB「搞笑始祖」卢海鹏，近年健康状况备受关注。早前他曾因兄长和弟弟相继离世，感叹直系亲属只剩下自己一人而悲从中来。然而，近日卢海鹏在侄子卢俊宇的安排下，回到内地与亲族久别重逢，场面温馨热闹，久违的亲情让卢海鹏重新充满电，仿佛一下子年轻了十年！

卢海鹏回乡「原来咁多亲戚朋友」

根据广东知名主持人卢俊宇分享的影片，他特意为二伯卢海鹏在内地设宴，安排了一场盛大的家族聚会。从画面可见，身穿招牌花衬衫的卢海鹏，一到场即成为全场焦点，亲戚们热情地蜂拥而上，争相与他聊天和合照。被浓浓亲情包围的卢海鹏心情极度兴奋，他惊喜地大赞：「原来咁多亲戚朋友！真系非常之开心」笑容从未在他的脸上停止过。在欢乐的气氛下，卢海鹏更兴奋地张开双手，向全体亲友高呼：「今匀就系最威喇！」可见他对这次聚会感到无比满足和骄傲，他之后和亲戚齐齐「捞起」食大餐，感受久违的温暖亲情。

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卢海鹏超精灵唱〈几许疯语〉

这次难得的聚会，让卢海鹏一扫早前的孤寂与落寞。再次见到久未谋面的亲人，卢海鹏显得精神奕奕，反应敏捷，看起来比之前更有活力，仿佛年轻了十年。席间，兴致高昂的他更与侄子卢俊宇拿起咪唱〈几许疯语〉（恶搞版〈几许风语〉），卢海鹏唱歌时中气十足，咬字清晰，气势不减当年，引得全场拍手叫好。

卢海鹏正能量满身如后生十年

从卢海鹏灿烂的笑容和洪亮的歌声中，可以完全感受到这次探亲之旅为他注入了超多正能量。亲人的陪伴无疑是最好的灵药，这次聚会不但消解了他对亲人离世的哀伤，更让他重拾家族的温暖，对卢海鹏的身心健康必有极大帮助。

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