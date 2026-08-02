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宝珮如闻卫诗雅拍剧受伤缝50针感同身受 李蕙敏疑得罪人惹婚变谣言

影视圈
更新时间：19:16 2026-08-02 HKT
发布时间：19:16 2026-08-02 HKT

谭耀文、李蕙敏、导演邱礼涛、宝珮如、江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）等今日（2日）出席电影《我们不是什么》终极谢票。卫诗雅早前拍摄剧集《猎谎》时发生意外，口部、嘴唇受伤，要急施手术缝逾50针，曾遇交通意外毁容的宝珮如今日（2日）出席电影谢票时明言有留意报道，觉得对方好阴公，望早日康复，回复靓样：「佢要逢50针，我都觉得好震惊！我哋拍嘢有时太落力，唔知情况会去到咁严重。」宝珮如指当年因意外伤及嘴唇、面部，见卫诗雅要揸住饮管饮汤，忆起自己当年要食流质食物时，吸吮不到要以针筒注射的情况；同时庆幸卫诗雅老公是医生，第一时间找专科为她做手术。

宝珮如疏忽累梁雍婷

宝珮如早阵子接受好友王俊棠访问，重提当年拍摄电影《蓝天白云》时被梁雍婷狂掴，致严重受伤，事件曝光后，梁雍婷受网民批评，而宝珮如随后亦澄清当时是她要求「真打」。宝珮如明言感不好意思，当初受访时被问及有无试过拍戏受伤，她只是好轻描淡写道出，不料回响那么大，直认事件中也有疏忽，忘记脸上有金属片不能被「真打」，她强调同梁雍婷的关系好好，「希望啲网民唔好怪佢，怪我啦！系我问题，我而家唔俾人打我，（如果剧本有呢啲打斗场面呢？）我要同导演倾吓，因为我试过，情况系咁，原来真系唔得，我觉得要坦白去沟通。」

谭耀文奖项绝缘体

谭耀文、李蕙敏大赞整个团队好有爱，就算各有工作在身亦抽空出席，笑指再见面似同学聚会。对于票房冲破1,200万，他们希望原班人马再合作，拍笑片也可以。李蕙敏早前被网民发现社交网删除了同丈夫的合照，疑似婚姻出问题？她笑说：「婚姻正常，唔需要太紧张我呢方面。（点解删相？）我冇，我从来唔post佢（老公）嘅相，系结婚贴过。可能之前做过啲访问，有部份我冇做嘅就『搞吓我』啦！」明言对这些报道「睇得好化」。放闪辟谣？她指不会，要工作也要凑仔，陪8岁养子去跳弹床。谭耀文早前凭电视剧《正义女神》，夺《第六届新时代国际电视节》「新时代现实题材最佳男主角」奖，他说：「我系『无缘气体』得奖系小甜品，当系鼓励。」

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