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杨明庄思明吉隆坡结婚 新娘Lisa披奢华裙褂敬茶满身金器 新郎爆蜜月延期将返港搞盛大派对

影视圈
更新时间：18:00 2026-08-02 HKT
发布时间：18:00 2026-08-02 HKT

TVB情侣庄思明（Lisa）与杨明今日（8月2日）结婚，他们于马来西亚吉隆坡举行盛大婚礼，正式结婚成为夫妇。而今日较早时，二人已完成传统敬茶仪式。杨明表示心情放松不少：「第一阶段敬茶顺利完成，接著就会正式进入婚礼仪式，真的很开心。」新娘子庄思明则坦言过程非常感动，更一度感触落泪：「看到所有长辈都齐聚一堂，好像终于完成了一件他们一直以来最期待的事。看到老人家笑得那么开心，我自己也觉得好感动。」

杨明与庄思明穿中式礼服向长辈敬茶

从婚礼照片可见，一对新人穿上传统中式礼服进行敬茶仪式。新娘庄思明身穿华丽的裙褂，头戴精致的凤冠，颈上有极具份量的金猪牌，手上戴上龙凤鈪，全身上下金光闪闪，尽显豪门新娘的奢华气派；新郎杨明则穿上绣有龙纹图案的黑金色长衫，并戴上金戒指，精神奕奕。两人在长辈面前跪下诚心敬茶，脸上挂著幸福满溢的笑容，场面温馨感人，充满喜悦气氛。

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杨明谈生育大计

对于婚后「造人」大计，杨明笑称会顺其自然，但希望能为家庭增添热闹，更透露生育目标：「希望可以一直生！我自己比较偏好先生一个哥哥，之后再生个妹妹，这样哥哥从小就可以保护妹妹。」庄思明大赞老公心思细密：「他其实真的很想要个女儿，但他觉得女生一定要有人保护，所以才希望先有个哥哥。」

杨明与庄思明蜜月假期将延后

至于蜜月安排，两人表示因后续仍有工作，故会暂时延后。他们计划先返回香港，为未能到场的同事及朋友举办庆祝派对。庄思明说：「因为香港有太多朋友和幕后同事过不来，特别是公司一起相处了十几年的好兄弟姐妹。所以我们想先在香港筹备一个大派对，跟大家再庆祝一次，蜜月之后随时都可以去。」杨明更笑称，太太其实很容易满足，只要能去韩国吃美食就已非常高兴。

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杨明与庄思明大搞婚前派对获群星到贺：

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