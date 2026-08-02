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AK未被老友Ian邀请做个唱嘉宾不感奇怪 邱礼涛忆故友施南生︰香港电影界损失

影视圈
更新时间：18:16 2026-08-02 HKT
发布时间：18:16 2026-08-02 HKT

江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）、谭耀文、李蕙敏及导演邱礼涛等今日（2日）出席电影《我们不是什么》终极谢票，期间AK、ANSONBEAN等人捧蛋糕为昨日（8月1日）生日的导演庆祝，邱礼涛笑言自己的生日日期在网上误传了20年，无刻意改，到这天终于被踢爆。

邱礼涛生日日期被误传多年

对于该片已收过1,200万票房，邱礼涛明言感满意。对于谭耀文、李蕙敏均希望导演可原班人马再开戏，他指未有实质构思，曾合作的演员都刻入脑中，有再拍档的可能性。提到他今早出席施南生追思会，邱礼涛指从1999年到2007年，几乎参与对方电影工作室的每一部戏，故建立了深厚关系，但遗憾过去几年因项目撞期而未能再次合作。邱礼涛大赞施南生是一位八面玲珑，非常照顾朋友的人。早前对方入院，他想去探望，也知道很多人陪着她，故不欲打扰。对于施南生离世，邱礼涛认为是香港电影界的一大损失，她是一位非同凡响的人物。

ANSONBEAN想同细佬拍戏

邱礼涛最近拍摄的电影《复仇的人》同ANSONBEAN弟弟陈瑨羲（Ian Hannz）合作，他强调Ian Hannz的角色是经过正式试镜后才决定，并非因ANSONBEAN关系。至于是否希望两兄弟可合作？ANSONBEAN表示︰「梗系想！相信会好好玩。」

FING小组唱慢歌

AK表示，只要导演对《我们不是什么》的票房满意，自己就会满意：「我首先一定系做好自己本分，帮到导演完成到佢心目中所想嘅世界，我就经已好满足。」提到他最近领养了流浪犬「Mine Mine」，AK明言事前挣扎了很久，7月时跟牠相处了三星期，慎重考量后决定领养。问到日后开骚，是否会效法陈卓贤（Ian）以爱犬做嘉宾？AK指上次开骚也想带「猜柴」，惟因场地限制而搁置。对于Ian开骚没请他做嘉宾一事？AK说：「我冇做嘉宾好正常，点解觉得好奇怪？（你哋Friend！）去到个个都系friend。」同时形容Ian是次演唱会比上一次成熟。另外，FING小组于9月到澳门开骚，AK指内容与之前的版本相近，会有少量调整，又爆稍后FING小组会推出慢歌，唱情歌予观众惊喜。

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