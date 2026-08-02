杨明庄思明结婚丨婚前派对获樊亦敏、张慧仪及马国明等到贺 场内星光云集充满喜悦气氛

TVB情侣庄思明（Lisa）与杨明拍拖10年，今日（8月2日）于马来西亚吉隆坡JW万豪（JW Marriott）酒店举行盛大婚礼，正式结婚荣升夫妇。这场婚宴除了有豪华场地外，更获众多圈中好友亲临到贺，星光熠熠，共同见证一对新人的喜悦时刻。在正式婚礼前夕（1日），一对新人率先举行了Pre Wedding Party婚前派对。当晚场面热闹，出席的圈中好友阵容鼎盛。

庄思明与杨明婚前派对星光熠熠

出席庄思明与杨明婚前派对的圈中人包括：庄家姊妹庄思敏及庄思华、担任今日婚礼司仪的黄建东、著名公关郑绍康、张慧仪、姚莹莹、关嘉敏与樊亦敏等。此外，根据大马传媒现场拍摄的影像所见，胡杏儿老公李乘德、宋熙年、陈智燊、马国明及丘梓谦等群星亦专程飞赴当地出席，为庄思明与杨明送上最真挚的结婚祝福，足见两人在圈中的极佳人缘。

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庄思明与杨明婚前派对有迎宾小礼物

除了星级宾客阵容，婚宴细节亦尽显心思。一对新人特意在派对上为宾客准备了别出心裁的迎宾小礼物——一只由红色毛巾折成的可爱讨喜小熊。红色造型充满喜庆气氛，小熊身上更扣上精致的金色「囍」字襟针，不但寓意「双喜临门」，更为礼物增添贵气与满满的祝福。

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