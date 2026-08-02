谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红

近日，香港一场盛大的富豪之子婚宴成为了社交界与娱乐圈的热话，这场世纪婚礼不仅现场布置极尽奢华、气派万千，更令人瞩目的是其「星光熠熠」的宾客阵容。溥仪眼镜创始人邱子杰（Jeffery）与太太邱李茂琪（Margaret），以及资深演艺人贾思乐，今日于IG上载了多张婚宴现场的震撼合照。

城中富豪之子婚宴气派非凡

从嘉宾们分享的照片中可见，婚宴现场的布置极具心思且不惜工本。华丽的水晶吊灯、精致的巨型花艺布置，加上宽敞宏伟的宴会大厅，筵开数十席的规模让整个婚宴充满了顶级豪门的气派。宾客们穿梭于如此梦幻且奢华的场景中，每一处都彰显著主人家的非凡品味与财力。

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成龙戴眼镜出席好精神

这场婚宴的宾客名单绝对是顶级配置，包括成龙、谭咏麟、曾志伟、陈百祥、钟镇涛、苗侨伟及佘诗曼等重量级巨星倾巢而出，现年72岁的国际巨星成龙大哥，当晚戴著文青眼镜，身穿白色半高领衫搭配浅色中式套装现身。虽然脸上带著岁月的痕迹，但大哥极精神，更毫无明星架子，满场飞与宾客们开心合影，尽显慈眉善目的一面。

谭咏麟英伦风打扮好潇洒

「校长」谭咏麟是晚状态一流，显得驻颜有术，白衬衫打领带配上格子西装外套，造型极具英伦绅士风范，而钟镇涛顶著一头浓密黑短发，以黑框眼镜配搭黑衬衫与黑西装，笑容灿烂。他身形挺拔、皮肤紧致，状态极佳，二人跟成龙同框时，三人展现出同款的灿烂笑容，可见老友相聚份外开心。

佘诗曼揽实邱子杰夫妇

婚宴现场气氛极度高涨，巨星们抛开工作压力，全情投入这场欢乐派对中。邱子杰当晚以一身全黑型格打扮示人，太太邱李茂琪则盘起优雅发髻，身穿白色镂空上衣，高贵大方。视后佘诗曼亦以标志性短发及全黑晚装亮相，心情大好的她，于现场玩得极开心，疑似饮到面红红亲暱地搂著邱子杰夫妇合照，尽显深厚交情。

曾志伟陈百祥敬酒好开心

场内另一高潮，见到曾志伟与陈百祥敬酒，曾志伟打扮隆重，深灰色马甲配衬衫领带；陈百祥则以黑衫搭配白色图案外套，造型抢眼。两人与成龙、邱子杰及主人家等人举杯畅饮，大家笑容满面，热情互动，将全场气氛推向顶峰。而在大合照中，更惊喜捕捉到站在钟镇涛身旁的「三哥」苗侨伟，他对著镜头摆出逗趣表情，与贾思乐等老友打成一片。

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